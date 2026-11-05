Με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, φέρονται να προσέγγιζαν οικογένειες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες ο 37χρονος ιδρυτής της «αμαρτωλής» ΜΚΟ και η σύντροφός του. Στη συνέχεια διοργάνωναν εράνους συγκεντρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι αποκαλύψεις για τη δράση της φιλανθρωπικής οργάνωσης προκαλούν ερωτήματα, με τον 37χρονο να οδηγείται σήμερα στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί.

Απολογείται σήμερα ο 37χρονος ιδρυτής της «αμαρτωλής» ΜΚΟ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ποσό που φέρεται να μην κατέληξε στις οικογένειες ανέρχεται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι αρχές ερευνούν τη διαδρομή των χρημάτων, τις στοιχηματικές συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη δεσμευτεί.

ΜΚΟ: Πώς προσέγγιζαν τις οικογένειες με άρρωστα παιδιά

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου φέρεται να επισκεπτόταν παιδοογκολογικά νοσοκομεία, αναζητώντας γονείς παιδιών που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.

Η σύντροφός του «ψάρευε» θύματα στα ογκολογικά νοσοκομεία

Όπως αναφέρεται, παρουσίαζε την οργάνωση ως έναν φορέα που μπορούσε να προσφέρει βοήθεια, χωρίς να αποκαλύπτει τη δική της σχέση με τη διοίκησή της.

Μάλιστα, φέρεται να ενημέρωνε τις οικογένειες ότι μπορούσε να ξεκινήσει έρανος προληπτικά, ακόμη και όταν δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή ιατρική ανάγκη για νοσηλεία στο εξωτερικό.

«Δεν χρειάζεται να πάει ακόμα στο εξωτερικό, αλλά εμείς θα κάνουμε τον έρανο για να μαζευτούν τα χρήματα. Σε περίπτωση που οι θεράποντες γιατροί σας πουν ότι πρέπει να πάει στο εξωτερικό, να έχετε μαζέψει τα χρήματα», φέρεται να έλεγε στους γονείς.

Ο 37χρονος έλεγε στους γονείς των άρρωστων παιδιών να δίνουν άλλα στοιχεί από τα πραγματικά τους για τους εράνους

Η ίδια φέρεται να τηλεφωνούσε στον 37χρονο, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μεσολαβήτρια για την οικογένεια.

«Κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει. Σας παρακαλώ μεσολαβώ εγώ για να τη βοηθήσετε», φέρεται να έλεγε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γονείς υπέγραφαν έγγραφα με τα οποία αποδέχονταν ότι θα λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τον έρανο. Ωστόσο, φέρεται να τους καταβαλλόταν μόνο ένα μικρό μέρος, για βασικά έξοδα, όπως μετακινήσεις και διαμονή στην Αθήνα.

Γυναίκα από το περιβάλλον τετράχρονου παιδιού που φέρεται να εξαπατήθηκε περιέγραψε την προσέγγιση της οικογένειάς της:

«Μας προσέγγισε η σύζυγος του Προέδρου. Ήταν ιδιαίτερα στοργική. Έκλαιγε μαζί μας. Κάποια στιγμή έκανε μια ανάρτηση για χρήματα για το παιδί μας με την ένδειξη επείγον, χωρίς να μας ρωτήσει. Της είπα ευγενικά να την κατεβάσει γιατί δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Τότε εκείνη μας είπε αν χρειαστεί να πάει το παιδί στο εξωτερικό θα χρειαστούν χρήματα. Πού θα τα βρείτε τότε;»

Η σύντροφος του 37χρονου ισχυρίστηκε πως εκείνος τα είχε σχεδιάσει όλα και «έτρωγε» τα χρήματα στον τζόγο

ΜΚΟ: «Δε θα λες το πραγματικό σου όνομα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν συνομιλίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 37χρονος φέρεται να ζητούσε από γονείς να χρησιμοποιούν διαφορετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των εράνων.

Σε μία από αυτές, όπως μετέδωσε ο Alpha ο διάλογος είχε ως εξής:

37χρονος πρόεδρος: Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει.

Γονέας: Μάλιστα πρόεδρε.

37χρονος πρόεδρος: Για να το δίνουμε στον κόσμο. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις σε κάρτα.

Γονέας: Ναι, μου το είπε η [κατηγορούμενη].

37χρονος πρόεδρος: Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν έχουμε ξανακάνει ανάρτηση. Και εσένα δεν σε λένε Αλέξανδρο αλλά Αλέκο.

Γονέας: Μάλιστα πρόεδρε.

Ο γονέας που συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνομιλία φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πόσα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί στον λογαριασμό.

Ο 37χρονος σήμερα αναμένεται να αναλάβει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο του

«Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά είχα πάρει. Είχα υπογράψει και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχομαι τα χρήματα που πήρα, αλλά δεν μου είπαν ποτέ πόσα χρήματα μπήκαν μέσα στο λογαριασμό. Έχουν μαζευτεί παραπάνω από 320.000 ή 250.000 ευρώ για το παιδί μου και μου έχουν δώσει 25.000», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον 37χρονο, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε να χρησιμοποιήσει διαφορετικό όνομα, απάντησε:

«Μου τα είπε όλα αυτά και λέω “δεν ξέρω εγώ απ' αυτά”. Λέω “κάνε ότι νομίζεις”».

ΜΚΟ: Στο μικροσκόπιο οι στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, με περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ να έχουν τοποθετηθεί σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες.

Οι εισπράξεις από τις συγκεκριμένες συναλλαγές φέρεται να ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικές αρχές αναζητούν στοιχεία από στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο, ζητώντας αναλυτική καταγραφή συναλλαγών, επισκέψεων και ενδεχόμενων κερδών για την τελευταία πενταετία.

Η υπόθεση περιλαμβάνει και δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων τοπικού ποδοσφαίρου στην Πιερία, με στόχο την εξασφάλιση στοιχηματικών κερδών.

ΜΚΟ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία – 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.

Στη δέσμευση περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες και ακίνητα, μεταξύ των οποίων και ακίνητα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε χρήματα σε λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή των χρημάτων, εντοπίστηκαν μέσω συναλλαγών που σχετίζονται με λογαριασμούς PayPal κεφάλαια ύψους περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δίνει τη δυνατότητα στους δωρητές που φέρονται να εξαπατήθηκαν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά.

ΜΚΟ: Τι ισχυρίστηκε η σύντροφος του 37χρονου

Η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου έχει ήδη προφυλακιστεί, μετά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβήτησε το ύψος του ποσού που φέρεται να υπεξαιρέθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Παράλληλα, φέρεται να κατηγόρησε τον σύντροφό της ότι τα χρήματα που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες τα ξόδεψε στον τζόγο.

Η ίδια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ενώ ζήτησε συγγνώμη. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί και τους δύο κατηγορουμένους ανέφερε ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας του 37χρονου, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.