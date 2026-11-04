Χριστίνα Μπόμπα: «Τυχερέ Σάκη» - Ακόμη ένα κορίτσι στο σπίτι του

Καλωσόρισαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα ανακοίνωσε την απόκτηση ενός νέου κουταβιού, της Cookie, στο σπίτι του Σάκη Τανιμανίδη.
  • Η Cookie είναι ράτσας Beagle και έχει γίνει ήδη αγαπημένο μέλος της οικογένειας.
  • Η Χριστίνα μοιράστηκε φωτογραφίες της Cookie στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.
  • Πειράζει τον σύζυγό της, αναφέροντας ότι είναι άλλο ένα θηλυκό στο σπίτι τους.
  • Η νέα άφιξη προσθέτει στιγμές παιχνιδιού και τρυφερότητας στην οικογένεια.

Μια έκπληξη με… τέσσερα ποδαράκια περίμενε τον Σάκη Τανιμανίδη στο σπίτι του, καθώς η οικογένειά του απέκτησε ένα νέο μέλος πριν από λίγες ημέρες!

Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο

Η Χριστίνα Μπόμπα έκανε τις συστάσεις μέσα από το Instagram, παρουσιάζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τη μικρή Cookie.

Σάκης Τανιμανίδης: «Πάρτε και ένα δεύτερο» – Πόζαρε ξανά με το εσώρουχό του

Η νέα άφιξη είναι ένα γλυκύτατο κουτάβι ράτσας Beagle, που φαίνεται πως έχει ήδη γίνει η αγαπημένη συντροφιά της οικογένειας. Η influencer δημοσίευσε φωτογραφίες με το σκυλάκι, αποκαλύπτοντας έτσι την ευχάριστη προσθήκη στην καθημερινότητά τους.

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να πειράξει τον σύζυγό της μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, αφού η Cookie είναι ακόμη ένα κορίτσι στο σπίτι τους.

«Από εδώ η Cookie μας! Τυχερέ @sakiswp … άλλο ένα θηλυκό στο σπίτι μας», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα, με χιούμορ και εμφανή ενθουσιασμό για το νέο μέλος της οικογένειας.

 

Έτσι, η Cookie ήρθε να προστεθεί στην οικογενειακή παρέα, χαρίζοντας ακόμη περισσότερες στιγμές παιχνιδιού και τρυφερότητας στο σπίτι της Χριστίνας και του Σάκη.

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ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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