Μια έκπληξη με… τέσσερα ποδαράκια περίμενε τον Σάκη Τανιμανίδη στο σπίτι του, καθώς η οικογένειά του απέκτησε ένα νέο μέλος πριν από λίγες ημέρες!

Η Χριστίνα Μπόμπα έκανε τις συστάσεις μέσα από το Instagram, παρουσιάζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τη μικρή Cookie.

Η νέα άφιξη είναι ένα γλυκύτατο κουτάβι ράτσας Beagle, που φαίνεται πως έχει ήδη γίνει η αγαπημένη συντροφιά της οικογένειας. Η influencer δημοσίευσε φωτογραφίες με το σκυλάκι, αποκαλύπτοντας έτσι την ευχάριστη προσθήκη στην καθημερινότητά τους.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να πειράξει τον σύζυγό της μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, αφού η Cookie είναι ακόμη ένα κορίτσι στο σπίτι τους.

«Από εδώ η Cookie μας! Τυχερέ @sakiswp … άλλο ένα θηλυκό στο σπίτι μας», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα, με χιούμορ και εμφανή ενθουσιασμό για το νέο μέλος της οικογένειας.

Έτσι, η Cookie ήρθε να προστεθεί στην οικογενειακή παρέα, χαρίζοντας ακόμη περισσότερες στιγμές παιχνιδιού και τρυφερότητας στο σπίτι της Χριστίνας και του Σάκη.