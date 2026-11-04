Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας αποκάλυψε ότι πώλησε τη ναυτιλιακή του εταιρία, μίλησε για το πραγματικό του επίθετο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

«Η δική μου η στολή ήταν το κουστούμι. Πήγα μια φορά στην εταιρεία μου, που υπήρχε ένα πρόβλημα που ήταν μη προγραμματισμένο και πήγα με τζιν και πουκάμισο και έκατσα να διαχειριστώ την κρίση. Στα 45 λεπτά είπα "με συγχωρείτε να κάνω μια διακοπή μισής ώρας". Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Πήγα σπίτι, έβαλα κουστούμι και γύρισα για να μπορέσω να το διαχειριστώ. Το είχα λύσει σε 20 λεπτά. Μεταμορφώνομαι σε κάτι άλλο», είπε καλεσμένος στο vidcast των Rainbow Mermaids.

«Όταν έχεις φτιάξει μια εταιρεία από το μηδέν με μηδέν και δραστηριοποιείσαι σε έναν χώρο γιγάντων, όλο αυτό είναι γιατί την προστατεύεις σαν παιδί σου. Δηλαδή εγώ όταν με ρώταγαν τον πρώτο καιρό πόσα παιδιά έχω, έλεγα τρία. Την εταιρεία μου, τη Δέσποινα και την Κωνσταντίνα.

Το βλέπεις σαν παιδί σου μέχρι που καταλαβαίνεις ότι δε σε έχει ανάγκη. Εγώ υπέγραψα εχθές την πώλησή της, οπότε μένω μόνο με την τέχνη», αποκάλυψε ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει σπουδάσει Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Ναυτικό Δίκαιο.

Σωτήρης Τσαφούλιας με τις κόρες του, Δέσποινα & Κωνσταντίνα, τον Δεκέμβριο του 2025/ NDPP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σωτήρης Τσαφούλιας: To πραγματικό του επώνυμο και πώς βγήκε το «Τσαφούλιας»

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως το «Τσαφούλιας» δεν είναι το πραγματικό του επώνυμο και πως το έμαθε λίγο πριν κάνει το «Έτερος εγώ».

«Τυχαία το έμαθα το Τσαφούλιας. Το πραγματικό επίθετο είναι Λαΐνης. Το όνομα Δημήτρης Λαΐνης είναι το όνομα του πατέρα μου». (Είναι ο κεντρικός ήρωας του Έτερος Εγώ, που υποδύεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης). Στη συνέχεια αποκάλυψε και την ιστορία πίσω από το επώνυμο, με το οποίο συστήθηκε στον κόσμο.

Σωτήρης Τσαφούλιας- Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, τον Φεβρουάριο του 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Σε μια μάχη ένας προπάππους μου, ήταν βρεγμένα τα σκάγια του και έκανε τσαφ τσαφ το όπλο του κάθε φορά που βάραγε και του είπε

ένας δίπλα τσαφ και τσαφ. Τσαφούλιας κατάντησες. Πάρε στεγνά και ρίξε», περιέγραψε.

Τσαφούλιας: «Μεγάλωσα με την αγωνία του παππού μου ότι θα γίνω γυναικωτός»

O σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στα στερεότυπα που ακολουθούσαν τη γενιά του παππού του και αποκάλυψε την αγωνία του παππού του, επειδή ο ίδιος σε μικρότερη ηλικία δεν έκανε ό,τι έκαναν τα αγόρια της ηλικίας του.

Σωτήρης Τσαφούλιας, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Εγώ μεγάλωσα, και θα σας το πω τώρα αυτό, με την αγωνία του παππού μου που τον λάτρευα και με λάτρευε αργότερα, ότι θα γίνει γυναικωτός. Δεν ντουφεκάει πούλια, δεν παίζει ξύλο, δεν τρέχει με άλλα αγοράκια. Κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με ένα βιβλίο κάνει ποιηματάκια, κάνει σκετσάκια, θα γίνει γυναικωτός. Είναι όμως μια γενιά που εγώ δεν της κακιώνω. Μπορεί να μας πέρασαν τις φοβίες τους με μορφή φροντίδας ή αυτά που μάθανε αφιλτράριστα χωρίς να μπορέσουν να δουν το πλαίσιο της εποχής που αλλάζει, αλλά νομίζω πια ότι η δική μας η δουλειά δεν είναι ούτε να τους αθωώσουμε τους γονείς μας, ούτε και να τους καταδικάσουμε. Και τα δύο είναι εύκολα. Είναι να δούμε τι θα κάνουμε, με αυτά τα οποία πήραμε Αν κάτι πρέπει να καμαρώνουμε για εκείνους είναι το ότι εμείς κάναμε την επανάστασή μας», εξομολογήθηκε.

Τσαφούλιας: Γιατί θεωρεί ότι ο γάμος γίνεται «φυλακή» κι αν θα έκανε έναν δεύτερο

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει παντρευτεί μια φορά και χώρισε μερικά χρόνια αργότερα. Από τον γάμο με την πρώτη του σύζυγο απέκτησε τις δύο του κόρες. Στη συνέντευξή του τοποθετήθηκε για το κεφάλαιο γάμος, εξήγησε γιατί θεωρεί ότι γίνεται «φυλακή» για το ζευγάρι και παραδέχτηκε αν θα παντρευόταν ξανά.

Σωτήρης Τσαφούλιας με τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Γίνεται φυλακή, γιατί αφενός ο τρόπος που είναι φτιαγμένο έτσι σε δένει με έναν τρόπο που είναι και νομικός και θρησκευτικός και κοινωνικός. Επιβάλλει ένα μοτίβο συμπεριφοράς. "Ε, τώρα είμαστε παντρεμένοι, γιορτάζει ο θείος ο Μηνάς, πρέπει να πάμε επίσκεψη την Κυριακή". Αυτά αρχίζουν και φθείρουν το ζευγάρι και το ζευγάρι όταν αρχίζει να φθείρεται, μετά νιώθει ότι δεν μπορεί να φύγει. Γιατί πού να πας να φύγεις; Πρέπει να είσαι πλούσιος. Δεν είναι εύκολο. Μπλέκει πολύ», σημείωσε.



«Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η αγάπη δυο ανθρώπων που το έχω κάνει και θα το ξανάκανα με τον κατάλληλο άνθρωπο. Δε λέω ποτέ και για πάντα. Γιατί όσες φορές έχω πει ποτέ και για πάντα τα έχω λουστεί. Θέλω να πω ότι δε θεωρώ ότι η σχέση δύο ανθρώπων χρειάζεται οποιαδήποτε επικύρωση οποιασδήποτε αρχής, Θεού ή ανθρώπου», είπε κλείνοντας.