Κερκυραϊκό Μπιάνκο: Πώς να φτιάξετε την απόλυτη παραδοσιακή συνταγή

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Κερκυραϊκό Μπιάνκο: Πώς να φτιάξετε την απόλυτη παραδοσιακή συνταγή

Υλικά της συνταγής

  • 2 μπακαλιάρους από 1,5 κιλό εναλλακτικά σφυρίδα 
  •  4 πατάτες μετριες σε μέγεθος 
  • 4 σκελίδες σκόρδο 
  • 100  ml ελαιόλαδο 
  • 2 λεμόνια
  • αλάτι, πιπέρι

Κερκυραϊκό Μπιάνκο: Πώς να φτιάξετε την απόλυτη παραδοσιακή συνταγή

Εκτέλεση της συνταγής 

  • Φιλεταρω το ψάρι κρατάω κόκαλα κεφάλι
  • Στρώνω στο τηγάνι μια στρώση πατάτες βάζω τα σκόρδα το λεμόνι και το ελαιόλαδο, ξαπλώνω τα φιλέτα πάνω στις πατάτες, βάζω και τα κόκαλα και το κεφάλι γύρω γύρω, κόβω και τις υπόλοιπες πατάτες μέσα και σκεπάζω με νερό
  • Βράζω μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες με καπάκι αποσύρω το ψάρι δένω την σάλτσα και σερβίρω
  • Στο τελείωμα βάζω πιπέρι και ελαιόλαδο
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