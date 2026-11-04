Το πρωί της Τετάρτης ο Χρήστος Μοίρας ετοίμασε μία καταπληκτική συνταγή με τη συνεργασία του σεφ Νίκου Κιψιδη από το MasterChef 8 στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα».
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Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία
Υλικά της συνταγής
- 2 μπακαλιάρους από 1,5 κιλό εναλλακτικά σφυρίδα
- 4 πατάτες μετριες σε μέγεθος
- 4 σκελίδες σκόρδο
- 100 ml ελαιόλαδο
- 2 λεμόνια
- αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση της συνταγής
- Φιλεταρω το ψάρι κρατάω κόκαλα κεφάλι
- Στρώνω στο τηγάνι μια στρώση πατάτες βάζω τα σκόρδα το λεμόνι και το ελαιόλαδο, ξαπλώνω τα φιλέτα πάνω στις πατάτες, βάζω και τα κόκαλα και το κεφάλι γύρω γύρω, κόβω και τις υπόλοιπες πατάτες μέσα και σκεπάζω με νερό
- Βράζω μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες με καπάκι αποσύρω το ψάρι δένω την σάλτσα και σερβίρω
- Στο τελείωμα βάζω πιπέρι και ελαιόλαδο