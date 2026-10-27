Σήμερα, ο Χρήστος Μοίρας φέρνει στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, μία συνταγή για ένα απλό και εύκολο γλυκό, που είναι ιδανικό για την εποχή. Φτιάχνει μία ...αποδομημένη μηλόπιτα, που την ονομάζει Apple Crumble, με μία πιο σύγχρονη και πιο εναλλακτική παρουσίαση

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Apple crumple

Υλικά

Για τη γέμιση

5 μήλα

60 γρ. καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. κανέλα

20 γρ. βούτυρο

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

1 κ.σ. κορν φλάουρ

Για το crumble

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. κρύο βούτυρο σε κύβους

100 γρ. καστανή ζάχαρη

50 γρ. νιφάδες βρώμης

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση