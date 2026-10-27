Σήμερα, ο Χρήστος Μοίρας φέρνει στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, μία συνταγή για ένα απλό και εύκολο γλυκό, που είναι ιδανικό για την εποχή. Φτιάχνει μία ...αποδομημένη μηλόπιτα, που την ονομάζει Apple Crumble, με μία πιο σύγχρονη και πιο εναλλακτική παρουσίαση
Ακολουθήστε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Apple crumple
Υλικά
Για τη γέμιση
- 5 μήλα
- 60 γρ. καστανή ζάχαρη
- 1 κ.γ. κανέλα
- 20 γρ. βούτυρο
- 1 κ.σ. χυμός λεμονιού
- 1 κ.σ. κορν φλάουρ
Για το crumble
- 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 100 γρ. κρύο βούτυρο σε κύβους
- 100 γρ. καστανή ζάχαρη
- 50 γρ. νιφάδες βρώμης
- 1 πρέζα αλάτι
Εκτέλεση
- Καθαρίζω τα μήλα και τα κόβω σε μικρούς κύβους.
- Τα ανακατεύω με την καστανή ζάχαρη, την κανέλα, τον χυμό λεμονιού και το κορν φλάουρ.
- Τα μεταφέρω σε βουτυρωμένο πυρίμαχο σκεύος και προσθέτω το βούτυρο σε μικρά κομμάτια.
- Σε ένα μπολ ανακατεύω το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βρώμη και το αλάτι.
- Προσθέτω το κρύο βούτυρο και τρίβω με τα δάχτυλα μέχρι να δημιουργηθούν ακανόνιστα ψίχουλα.
- Δεν ζυμώνω, γιατί θέλω να παραμείνει τραγανό.
- Απλώνω το μείγμα πάνω από τα μήλα χωρίς να το πιέσω.
- Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις για 35-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια και να μαλακώσουν τα μήλα.