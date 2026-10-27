Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble

Μία «εναλλακτική» μηλόπιτα, με τα πιο απλά και καθημερινά υλικά

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Σήμερα, ο Χρήστος Μοίρας φέρνει στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, μία συνταγή για ένα απλό και εύκολο γλυκό, που είναι ιδανικό για την εποχή. Φτιάχνει μία ...αποδομημένη μηλόπιτα, που την ονομάζει Apple Crumble, με μία πιο σύγχρονη και πιο εναλλακτική παρουσίαση

 Ακολουθήστε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble

Φτιάξτε παραδοσιακό κεμπάπ με τη γνήσια ανατολίτικη συνταγή

Apple crumple 

Υλικά

Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble

Για τη γέμιση

  • 5 μήλα
  • 60 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • 20 γρ. βούτυρο
  • 1 κ.σ. χυμός λεμονιού
  • 1 κ.σ. κορν φλάουρ

Για το crumble

Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble

  • 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 100 γρ. κρύο βούτυρο σε κύβους
  • 100 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 50 γρ. νιφάδες βρώμης
  • 1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble

  • Καθαρίζω τα μήλα και τα κόβω σε μικρούς κύβους.
  • Τα ανακατεύω με την καστανή ζάχαρη, την κανέλα, τον χυμό λεμονιού και το κορν φλάουρ.
  • Τα μεταφέρω σε βουτυρωμένο πυρίμαχο σκεύος και προσθέτω το βούτυρο σε μικρά κομμάτια.
  • Σε ένα μπολ ανακατεύω το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βρώμη και το αλάτι.
  • Προσθέτω το κρύο βούτυρο και τρίβω με τα δάχτυλα μέχρι να δημιουργηθούν ακανόνιστα ψίχουλα.
  • Δεν ζυμώνω, γιατί θέλω να παραμείνει τραγανό.
  • Απλώνω το μείγμα πάνω από τα μήλα χωρίς να το πιέσω.
  • Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις για 35-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια και να μαλακώσουν τα μήλα.
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