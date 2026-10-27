Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

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Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη (28-10-2026) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.Βοιωτίας) από τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και βορειότερα) πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Καστελόριζο) από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

28η Οκτωβρίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώνονται παρελάσεις

Λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη έχουν αρχίσει να ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη.

Ανακοίνωση για ακύρωση της παρέλασης εξέδωσε και ο δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική».



Αναλυτικά:

«Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης “Red Code”.

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η ματαίωση της παρέλασης.

Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.)

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με διαδικαστικά θέματα της ακύρωσης της παρέλασης, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 213 2007708 & 210 0133225. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο».

28η Οκτωβρίου: Ποιος αποφασίζει για τις παρελάσεις

Η απόφαση για την ακύρωση των παρελάσεων λαμβάνεται τοπικά. Ο δήμος, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, αξιολογεί τα μετεωρολογικά δεδομένα και αποφασίζει αν η παρέλαση θα γίνει κανονικά, θα τροποποιηθεί ή θα αναβληθεί.

Ο περιφερειάρχης αποφασίζει όταν τα φαινόμενα καλύπτουν ολόκληρο νομό. Κύριο κριτήριο είναι η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και συμμετεχόντων. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του δήμου τους.

