Διονύσης Φερεντίνος: Έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου

Ο γνωστός σκηνοθέτης πέθανε από ανακοπή σε ηλικία 51 ετών

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Η νέα σειρά που σκηνοθετούσε ο Διονύσης Φερεντίνος στο MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διονύσης Φερεντίνος, 51 ετών, πέθανε από ανακοπή, προκαλώντας έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση 40 λεπτών στην άφιξη του ασθενοφόρου.
  • Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ διέταξε προκαταρκτική διερεύνηση για τις συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού.
  • Η έρευνα θα εξετάσει όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα από τη λήψη της κλήσης έως την ανταπόκριση του ασθενοφόρου.
  • Ο Φερεντίνος ήταν γνωστός σκηνοθέτης με επιτυχίες όπως οι σειρές "Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα" και "Η νταντά της γειτονιάς".
  • Η τελευταία του δουλειά ήταν η νέα σειρά "Νταντά της γειτονιάς", με πρεμιέρα προγραμματισμένη σύντομα.

Στο μικροσκόπιο του ΕΚΑΒ μπαίνουν οι συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού που αφορά τον θάνατο του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για καθυστέρηση 40 λεπτών στην άφιξη του ασθενοφόρου. Ο γνωστός σκηνοθέτης πέθανε από ανακοπή στα 51 του χρόνια. 

Προκαταρκτική διερεύνηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε το περιστατικό του θανάτου του Διονύση Φερεντίνου διέταξε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με τον χρόνο ανταπόκρισης του ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, η διερεύνηση ξεκινά άμεσα, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα επιχειρησιακά δεδομένα και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΕΚΑΒ:

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με τον θάνατο του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου και τον αναφερόμενο χρόνο άφιξης του ασθενοφόρου, με εντολή του Προέδρου του ΕΚΑΒ διατάχθηκε άμεση προκαταρκτική διερεύνηση των συνθηκών διαχείρισης του περιστατικού.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα, από τη λήψη και αξιολόγηση της κλήσης έως την ανταπόκριση του ασθενοφόρου, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες αλλά και οι χρόνοι διαχείρισης».

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τη στιγμή που έγινε η κλήση έως την άφιξη του ασθενοφόρου, καθώς και ο ακριβής χρόνος ανταπόκρισης.

Μέχρι στιγμής, το ΕΚΑΒ δεν έχει δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το περιστατικό, ενώ τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής διερεύνησης αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες διαχείρισής του.

φερεντινος

Ποιος ήταν ο Διονύσης Φερεντίνος - Οι σειρές που σκηνοθέτησε και η νέα παραγωγή του MEGA

Ο Διονύσης Φερεντίνος, πατέρας δύο παιδιών, είχε αφήσει το αποτύπωμά του στον χώρο της τηλεόρασης με τις σειρές "Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα" και "Η νταντά της γειτονιάς", ενώ συμμετείχε ως σκηνοθέτης και στα πρότζεκτων των "Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού", "Υπέροχα πλάσματα" και "Νύφες".

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε εργαστεί σε τηλεοπτικές παραγωγές που γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Στο "Μην αρχίζεις τη μουρμούρα" του Alpha συνεργάστηκε με τον Κώστα Σούσουλα, ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής προγράμματος του MEGA. Αργότερα ανέλαβε τη σκηνοθεσία της σειράς "Έχω παιδιά", 

Η τελευταία του επαγγελματική δουλειά ήταν συνδεδεμένη με τη νέα σειρά "Νταντά της γειτονιάς", για την οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη τα γυρίσματα. Μάλιστα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου επρόκειτο να συναντηθεί με στελέχη του MEGA, ενόψει της πρεμιέρας της παραγωγής.

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