Σημαντική διάκριση για το Lassa Revola στη δοκιμή του Auto Bild

Δείτε την απόδοση τους σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Διάκριση Lassa Revola από το Auto Bild
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Η Lassa σημειώνει μια σημαντική διεθνή διάκριση με το Revola, το θερινό ελαστικό της που έλαβε τη σφραγίδα έγκρισης του Auto Bild, έπειτα από δοκιμή και αξιολόγηση των επιδόσεών του. Πρόκειται για το πρώτο ελαστικό της Lassa που λαμβάνει τη συγκεκριμένη αναγνώριση, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις του σε τομείς που έχουν άμεση σημασία για κάθε οδηγό, όπως η ασφάλεια, η οδική συμπεριφορά και η άνεση.

Η αξιολόγηση δημοσιεύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορούσε το Lassa Revola διάστασης 205/55 R16, το οποίο δοκιμάστηκε σε Volkswagen Golf. Η δοκιμή εξέτασε τη συμπεριφορά του ελαστικού σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, την απόδοση στο φρενάρισμα, την αντίσταση στην υδρολίσθηση και την οδηγική άνεση.

Το Revola συγκέντρωσε βαθμολογία 2.0, σε μια κλίμακα από 1.0 έως 6.0, με το να 1.0 αντιστοιχεί στην υψηλότερη επίδοση. Ξεχώρισε για την πολύ καλή απόδοση στο φρενάρισμα σε στεγνό οδόστρωμα και για την υψηλή αντίσταση στην υδρολίσθηση, ενώ στα δυνατά του σημεία επίσης περιλαμβάνονται η ακρίβεια στο τιμόνι και ο χαμηλός θόρυβος κύλισης. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν χαρακτηριστικά που έχουν ουσιαστική σημασία για τον οδηγό, τόσο ως προς τον έλεγχο του οχήματος όσο και ως προς την άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Το Lassa Revola αναπτύχθηκε με την τεχνολογία NextGen, αξιοποιώντας την εκτενή τεχνογνωσία της εταιρείας στην έρευνα και εξέλιξη ελαστικών. Η προηγμένη κατασκευή του προσφέρει μειωμένο βάρος έως και 20%, συμβάλλοντας στον περιορισμό των απωλειών ενέργειας κατά την κίνηση του οχήματος και, κατ’ επέκταση, στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ή ενέργειας. Παράλληλα, κατατάσσεται στην κατηγορία Α ως προς την πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών. Σχεδιασμένο για διαφορετικούς τύπους συστημάτων κίνησης, το Lassa Revola είναι κατάλληλο για θερμικά, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Τα ελαστικά LASSA εισάγονται και διανέμονται επίσημα στην Ελλάδα από την ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ,  μέσω ενός μεγάλου και ισχυρού δικτύου επιλεγμένων συνεργατών.
 

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