BMW F 450 RR: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστή

Η νέα BMW F 450 RR: μια ελαφριά supersport μοτοσικλέτα στην κατηγορία των 48 ίππων, σχεδιασμένη για ακριβή χειρισμό και άμεση αγωνιστική αίσθηση σε δρόμους με στροφές και στην πίστα.Η νέα BMW F 450 RR εξελίχθηκε ως ένα ανεξάρτητο supersport μοντέλο στην οικογένεια BMW F 450, στην κατηγορία των 48 ίππων. Στόχος ήταν να προσφέρει την χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία BMW, με πλαίσιο και γεωμετρία ειδικά μελετημένα για supersport μοτοσικλέτα, συστηματική μείωση του βάρους και έναν ισχυρό δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα. Ο σχεδιασμός της ακολουθεί ξεκάθαρα τη σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή της S 1000 RR, αναδεικνύοντας οπτικά τον δυναμικό της χαρακτήρα.

Η σιλουέτα αποτυπώνει με συνέπεια αυτή τη σχεδιαστική φιλοσοφία RR: το έντονα χαμηλωμένο μπροστινό μέρος σε συνδυασμό με την ανασηκωμένη ουρά, η χαρακτηριστική γραμμή RR και τα winglets τονίζουν τον δυναμικό προσανατολισμό της μοτοσικλέτας προς τα εμπρός. Τα ασύμμετρα πλαϊνά τμήματα του φέρινγκ, οι αεραγωγοί στη δεξιά πλευρά και η διαιρούμενη σχεδίαση του μπροστινού μέρους προσθέτουν ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του RR DNA. Ο προβολέας LED, με τη γνώριμη σχεδίαση των φώτων ημέρας RR, διαμορφώνει τη μοναδική εμφάνιση της μοτοσικλέτας.

Κύρια χαρακτηριστικά της BMW F 450 RR:

Στόχος εξέλιξης: μέγιστη οδηγική απόλαυση χάρη στην εξαιρετική ευελιξία, τις υψηλές επιδόσεις, την εκτεταμένη μείωση του βάρους και την εύκολη πρόσβαση.

Εξαιρετική αναλογία ισχύος/βάρος στην κατηγορία A2: 48 hp με βάρος μόλις 177 kg, πλήρης υγρών.

Δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας, με ισχύ 35 kW (48 hp) στις 8.750 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 43 Nm στις 6.750 σ.α.λ.

Ελαφρύς κινητήρας με ξεχωριστό χαρακτήρα και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, χάρη στον αντικραδασμικό άξονα και τα κομβία στροφάλου ανά 135°.

Τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού:

BMW F 450 RR Base.

BMW F 450 RR Sport (με Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση).

BMW F 450 RR M Sport (με Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση).

BMW F 450 RR M Sport με το Innovation Package (Easy Ride Clutch, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση).