«Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει και παντρεύεται!» - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή

«Αποφάσισε να αφεθεί και να το απολαύσει», ανέφερε η παρουσιάστρια

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Τι αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση της Σκορδά και του Αθανασιάδη/ βίντεο από Alpha

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Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας πλέει το τελευταίο διάστημα η Φαίη Σκορδά, καθώς η ζωή της φαίνεται να μπαίνει σε ένα πανέμορφο, νέο κεφάλαιο.

Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής

Όπως αποκάλυψε στο Happy Day η καλή φίλη της παρουσιάστριας, Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Φαίη βρίσκεται σε μία πολύ ωραία φάση της ζωής της καθώς « Μετακομίζει, ανακαινίζει και παντρεύεται»

«Εγώ επειδή έχω κουβεντιάσει κι εγώ μαζί της, νιώθω ότι πια πιστεύει ότι η ζωή την πηγαίνει κάπου, οπότε απλά αποφάσισε να αφεθεί και να το απολαύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης και η Φαίη Σκορδά/ Φωτογραφία: panoulis.gr

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης και η Φαίη Σκορδά/ Φωτογραφία: panoulis.gr
Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι μαζί ήδη πέντε χρόνια και ο αρχιτέκτονας, μάλιστα, έχει γνωρίσει και τους δύο γιους της, τον 15χρονο Γιάννη και τον 12χρονο Δημήτρη.

Οι αποκαλύψεις της Φαίης για τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της στον ΑΝΤ1 δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της. Επιβεβαίωσε ότι ο γάμος είναι στα σχέδιά τους, αλλά, όπως είπε, δεν ξέρουν το πότε.

«Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει και παντρεύεται!» - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή

«Για να μάθετε πότε παντρεύομαι, πρέπει να μάθω εγώ πρώτα. Σύντομα. Να ηρεμήσω και θα οργανωθούν όλα σε έναν μήνα. Δε θα το κρύψω. Είναι κάτι πολύ χαρούμενο, είναι γνωστό. Δε θα το κρύψω. Είμαι πολύ χαρούμενη», είχε δηλώσει η παρουσιάστρια στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται». 

 

 

 


 

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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