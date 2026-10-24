H Φαίη Σκορδά καλημέρισε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τους τηλεθεατές, αφού σήμερα, 24 Οκτωβρίου, έκανε πρεμιέρα η νέα της εκπομπή «For you».

Η γνωστή παρουσιάστρια επέστρεψε έπειτα από 4 χρόνια στο κανάλι του ΑΝΤ1, αυτή τη φορά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η ίδια εμφανίστηκε στην έναρξη της νέα της εκπομπής ντυμένη στα ροζ και αρκετά ευδιάθετη.

Όπως είπε αρχικά στην πρεμιέρα του «For you»: «Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον αέρα, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δε θα σταματάω. Μου λείψατε, μου έλειψε αυτή η επικοινωνία που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει στο κανάλι μου, που έχω επιστρέψει στον ΑΝΤ1. Πρώτη φορά για μένα στο Σαββατοκύριακο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την εκπομπή, και σε εσάς βεβαίως γιατί ξέρω ότι όλοι σας και μπροστά και πίσω από τις κάμερες βρίσκεστε εδώ από επιλογή».

Έπειτα η Φαίη Σκορδά καλωσόρισε τους συνεργάτες της στο πλατό της εκπομπής, Άρη Καβατζίκη, Δημήτρη Μακαλιά και Δέσποινα Τσώκου. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε διαδικτυακά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τον οποίο είναι πολύ καλοί φίλοι και έχουν υπάρξει και συνεργάτες, ο οποίος της ευχήθηκε καλή αρχή, δίνοντάς της τις δικές του ευχές για το νέο της επαγγελματικό βήμα.