Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής

«Φοβάμαι ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δε θα σταματάω»

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά έκανε πρεμιέρα της νέας της εκπομπής "For you" στις 24 Οκτωβρίου.
  • Επέστρεψε στον ΑΝΤ1 μετά από 4 χρόνια, αυτή τη φορά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.
  • Στην έναρξη της εκπομπής εμφανίστηκε ντυμένη στα ροζ και εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της.
  • Καλωσόρισε τους συνεργάτες της Άρη Καβατζίκη, Δημήτρη Μακαλιά και Δέσποινα Τσώκου.
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος της ευχήθηκε διαδικτυακά καλή αρχή για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

H Φαίη Σκορδά καλημέρισε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τους τηλεθεατές, αφού σήμερα, 24 Οκτωβρίου, έκανε πρεμιέρα η νέα της εκπομπή «For you».

Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής

Η γνωστή παρουσιάστρια επέστρεψε έπειτα από 4 χρόνια στο κανάλι του ΑΝΤ1, αυτή τη φορά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η ίδια εμφανίστηκε στην έναρξη της νέα της εκπομπής ντυμένη στα ροζ και αρκετά ευδιάθετη.

Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής

Όπως είπε αρχικά στην πρεμιέρα του «For you»: «Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον αέρα, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δε θα σταματάω. Μου λείψατε, μου έλειψε αυτή η επικοινωνία που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει στο κανάλι μου, που έχω επιστρέψει στον ΑΝΤ1. Πρώτη φορά για μένα στο Σαββατοκύριακο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την εκπομπή, και σε εσάς βεβαίως γιατί ξέρω ότι όλοι σας και μπροστά και πίσω από τις κάμερες βρίσκεστε εδώ από επιλογή».

Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα

Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής

Έπειτα η Φαίη Σκορδά καλωσόρισε τους συνεργάτες της στο πλατό της εκπομπής, Άρη Καβατζίκη, Δημήτρη Μακαλιά και Δέσποινα Τσώκου. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε διαδικτυακά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τον οποίο είναι πολύ καλοί φίλοι και έχουν υπάρξει και συνεργάτες, ο οποίος της ευχήθηκε καλή αρχή, δίνοντάς της τις δικές του ευχές για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

 

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