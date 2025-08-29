Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!

GNTM: Το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν πρέπει να το χάσεις!

Μετά από περίπου δύο χρόνια απουσίας, το GNTM επιστρέφει πιο σύγχρονο από ποτέ! Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται ανανεωμένο, γεμάτο λάμψη ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά στον χώρο της μόδας και του μόντελινγκ!

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Η φετινή σεζόν μεταμορφώνει τη μεγαλύτερη ελληνική εκπομπή μόδας σε έναν δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο world of fashion. Το σκηνικό αλλάζει ριζικά, αγκαλιάζοντας νέες αισθητικές και θεματικές προσεγγίσεις.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε «ρόλο-κλειδί»

Επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο. Στηρίζει και καθοδηγεί τα μοντέλα με την εμπειρία της, ενώ συμμετέχει ενεργά στις κρίσιμες αποφάσεις του διαγωνισμού.

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Ο θρύλος της ελληνικής μόδας με ανεξάντλητη ενέργεια και ατόφιο στιλ. Λέει πάντα τη γνώμη του ανοιχτά και εμπνέει με τη δημιουργικότητά του.

Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας

Ο αγαπημένος σχεδιαστής επιστρέφει με την κομψή του αισθητική και την πολύτιμη εμπειρία του από τον χώρο της διεθνούς μόδας.

Creative Director η Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η εμβληματική creative director φέρνει νέα concepts, εκρηκτική ενέργεια και φρέσκια καλλιτεχνική ματιά σε κάθε δοκιμασία.

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Εκπρόσωπος της νέας γενιάς fashion experts, με διεθνή καριέρα και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής.