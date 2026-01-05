Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»

Η Μαρία Αναστασοπούλου, που συνεργάστηκε για δύο σεζόν με τον Γιώργο Παπαδάκη στο Καλημέρα Ελλάδα, είπε το δικό της «αντίο» μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ, Live You.

«Είδα ένα πρωτοσέλιδο πολύ εύστοχο: Καληνύχτα Ελλάδα. Σίγασε η φωνή του Γιώργου Παπαδάκη η οποία μας έδειξε το δρόμο για τα πρωινά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε όλη την Ελλάδα και μάθαμε τις ζωντανές συνδέσεις με την περιφέρεια.

Αυτά δεν υπήρχαν πριν. Επειδή συνεργάστηκα μαζί του… ο Παπαδάκης δεν αρκέστηκε ποτέ στο "αρκετά καλό". Ήθελε αυτό που θα έβγαινε στον αέρα να ήταν τέλειο, όπως το είχε το τέλειο αυτός στο μυαλό του. Αυτό κρατάμε», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ωστόσο κι ο Άρης Πορτοσάλτε αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη: «Υπήρξε ένας επιδραστικός δημοσιογράφος. Επί 35 χρόνια ήταν το πρόσωπο του ομίλου που εκπροσωπούσε. Ήταν η σημαία του ANT1, οι απόψεις. Ένας άνθρωπος που καθοδηγούσε. Τώρα, το που, τι, πως, είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της παρούσης. Συλλυπητήρια στη σύζυγό του, τα παιδιά του, να είναι καλά να τον θυμούνται».