Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»

Έτσι τον αποχαιρέτησε κι ο Άρης Πορτοσάλτε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.01.26 , 21:28 Μαδούρο στο δικαστήριο: Είμαι αθώος, παραμένω πρόεδρος της χώρας μου
05.01.26 , 21:12 Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
05.01.26 , 21:05 Έρευνα για το χάος στο FIR: Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
05.01.26 , 20:53 VW ID. Polo: Η «πινελιά» από το πρώτο Polo
05.01.26 , 20:45 Μαδούρο: Με συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών μεταφέρθηκε στο δικαστήριο
05.01.26 , 20:34 Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου
05.01.26 , 19:45 Μενεγάκη για Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα»
05.01.26 , 19:32 Κακοκαιρία: Σε «Red Code» 5 Περιφέρειες της χώρας
05.01.26 , 19:04 Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
05.01.26 , 18:53 Τζένη Γεωργιάδη: «Κόπηκε» από τον τελικό της Eurovision, σκίζει στα social!
05.01.26 , 18:46 Τέλος τα «μετρητά στο χέρι» στα ενοίκια: Aπό 1/1/2026 μόνο μέσω τράπεζας
05.01.26 , 18:46 Ψηφιακή εμπειρία BMW M: Ανεβαίνει...κατηγορία
05.01.26 , 18:26 Γιώργος Παπαδάκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση
05.01.26 , 18:10 Ξέσπασε σε κλάματα η Ράνια Θρασκιά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
05.01.26 , 18:02 Κυρανάκης: Η μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία στην ιστορία το 2025
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Γιώργος Παπαδάκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση
Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Ξέσπασε σε κλάματα η Ράνια Θρασκιά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Συντετριμμένος ο Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον ρώτησα γιατί είχε αδυνατίσει»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Αναστασοπούλου, που συνεργάστηκε για δύο σεζόν με τον Γιώργο Παπαδάκη στο Καλημέρα Ελλάδα, είπε το δικό της «αντίο» μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ, Live You.

Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι

«Είδα ένα πρωτοσέλιδο πολύ εύστοχο: Καληνύχτα Ελλάδα. Σίγασε η φωνή του Γιώργου Παπαδάκη η οποία μας έδειξε το δρόμο για τα πρωινά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε όλη την Ελλάδα και μάθαμε τις ζωντανές συνδέσεις με την περιφέρεια. 

Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»

Αυτά δεν υπήρχαν πριν. Επειδή συνεργάστηκα μαζί του… ο Παπαδάκης δεν αρκέστηκε ποτέ στο "αρκετά καλό". Ήθελε αυτό που θα έβγαινε στον αέρα να ήταν τέλειο, όπως το είχε το τέλειο αυτός στο μυαλό του. Αυτό κρατάμε», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου. 

Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»

Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»

Ωστόσο κι ο Άρης Πορτοσάλτε αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη: «Υπήρξε ένας επιδραστικός δημοσιογράφος. Επί 35 χρόνια ήταν το πρόσωπο του ομίλου που εκπροσωπούσε. Ήταν η σημαία του ANT1, οι απόψεις. Ένας άνθρωπος που καθοδηγούσε. Τώρα, το που, τι, πως, είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της παρούσης. Συλλυπητήρια στη σύζυγό του, τα παιδιά του, να είναι καλά να τον θυμούνται».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top