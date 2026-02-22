Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 23/02/2026 - 01/03/2026

Πώς θα είναι η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου;

Άση Μπήλιου: Ερωτικές Προβλέψεις Εβδομάδας 23/2/– 1/3/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου έχει έντονο και μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς βρισκόμαστε στο μεσοδιάστημα των εκλείψεων, μια περίοδο όπου οι εξελίξεις λειτουργούν σαν γέφυρα ανάμεσα σε ένα παλιό κεφάλαιο που ολοκληρώνεται και σε ένα νέο που αρχίζει να διαμορφώνεται. Παράλληλα, οι όψεις της εβδομάδας δημιουργούν ένα κλίμα αστάθειας αλλά και επιστροφών, φέρνοντας από τη μία πλευρά εντάσεις, ξαφνικές αντιδράσεις και ανατροπές που δοκιμάζουν τις ισορροπίες, και από την άλλη ευκαιρίες για επανασυνδέσεις, συμφιλιώσεις και ξεκαθαρίσματα. Πρόσωπα και συναισθήματα από το παρελθόν επανέρχονται, ζητώντας λύση ή μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ ό,τι δεν έχει σταθερή βάση οδηγείται σε αναπόφευκτα ξεκαθαρίσματα.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η έναρξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθύς από τις 26/02/2026 έως τις 21/03, δημιουργώντας ένα πιο θολό και ευαίσθητο τοπίο στα ερωτικά. Πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επανεμφανιστούν μέσα από ένα μήνυμα, μια τυχαία συνάντηση ή μια απρόσμενη επικοινωνία. Παράλληλα, η επικοινωνία γίνεται πιο ευάλωτη σε παρεξηγήσεις, μισόλογα ή λάθος συμπεράσματα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην βιαστείτε να καταλήξετε σε συμπεράσματα ή αποφάσεις. Αυτή η περίοδος λειτουργεί περισσότερο ως φάση συναισθηματικής κατανόησης και ξεκαθαρίσματος, παρά οριστικών επιλογών.

Στις 27/02/2026, το τετράγωνο Άρη-Ουρανού εντείνει τη δυναμική, φέρνοντας ένταση, παρορμητισμό και απρόβλεπτες εξελίξεις, ιδιαίτερα για τα Σταθερά ζώδια (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι) του 3ου δεκαημέρου. Το πάθος μπορεί να φουντώσει ξαφνικά, αλλά εξίσου γρήγορα μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις, αντιδράσεις ή αποστασιοποιήσεις. Κεραυνοβόλες γνωριμίες είναι πιθανές, με έντονη ερωτική έλξη αλλά ασταθή βάση. Χρειάζεται προσοχή σε αποφάσεις και ξεσπάσματα που γεννιούνται μέσα στην ένταση της στιγμής, καθώς το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και μεταβαλλόμενο. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τη σύνοδο της Αφροδίτης με τον ανάδρομο Ερμή στις 28/02/2026, μια όψη που φέρνει επιστροφές προσώπων και συναισθημάτων που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μια επικοινωνία ή μια συνάντηση μπορεί να αναζωπυρώσει έναν παλιό δεσμό και να ανοίξει τον δρόμο για επανασύνδεση ή ουσιαστικό ξεκαθάρισμα.

Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, ευνοεί ειλικρινείς συζητήσεις, συναισθηματική έκφραση και επαναπροσέγγιση, αρκεί να υπάρχει συνειδητή πρόθεση και όχι επιστροφή από συνήθεια ή μοναξιά. Παράλληλα, σας δίνεται η ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά τι έχει πραγματική αξία για εσάς. Το παρελθόν επιστρέφει όχι για να σας κρατήσει πίσω, αλλά για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι μπορεί να συνεχίσει και τι έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

