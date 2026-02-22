Πτολεμαΐδα: Κροτίδα έσκασε στο χέρι 17χρονου - Κινδυνεύει με ακρωτηριασμό

Σοβαρός τραυματισμός ανήλικου σε πάρκο της πόλης

Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Μάρκος Χουζούρης
Πτολεμαΐδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου στην Πτολεμαΐδα από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του.
  • Ο ανήλικος κινδυνεύει να χάσει 2-3 δάχτυλα.
  • Το περιστατικό συνέβη σε πάρκο χθες το απόγευμα.
  • Μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.
  • Εξετάζεται η πιθανότητα μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο λόγω σοβαρότητας του τραυματισμού.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 17χρονος, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του, στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Μάλιστα, ο ανήλικος κινδυνεύει να χάσει 2- 3 δάχτυλα από το χέρι του. 

Όλα έγιναν σε πάρκο της πόλης, χθες το απόγευμα. Ο ανήλικος προσπάθησε να ανάψει μια κροτίδα, ωστόσο έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. 

Μουγκοπέτρος: Η «ύποπτη» ανάρτηση του φίλου του πριν του δώσει την κροτίδα

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να κάνουν τα  αδύνατα δυνατά, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του είναι αρκετά σοβαρός και ενδεχομένως να χρειαστεί η μεταφορά του ανήλικου σε εξειδικευμένο κέντρο, διότι κινδυνεύει με ακρωτηριασμό κάποιων δακτύλων του. 
 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
 |
ΚΡΟΤΙΔΑ
 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
