Πτολεμαΐδα: Κροτίδα έσκασε στο χέρι 17χρονου - Κινδυνεύει με ακρωτηριασμό

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 17χρονος, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του, στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Μάλιστα, ο ανήλικος κινδυνεύει να χάσει 2- 3 δάχτυλα από το χέρι του.
Όλα έγιναν σε πάρκο της πόλης, χθες το απόγευμα. Ο ανήλικος προσπάθησε να ανάψει μια κροτίδα, ωστόσο έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.
Ωστόσο, ο τραυματισμός του είναι αρκετά σοβαρός και ενδεχομένως να χρειαστεί η μεταφορά του ανήλικου σε εξειδικευμένο κέντρο, διότι κινδυνεύει με ακρωτηριασμό κάποιων δακτύλων του.