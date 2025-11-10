Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»

Στην εκπομπή LEADERS της 10ης Νοεμβρίου 2025, με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Δρ. Γιώργος Φίλης, Καθηγητής Γεωστρατηγικής και αναλυτής διεθνών θεμάτων στην τηλεόραση του ALPHA, αναλύει:

Γιατί χαρακτηρίζει την Τουρκία «μεγάλο ασθενή»

Γιατί η χρονική συγκυρία είναι αρνητική για τους γείτονες και θετική για την Ελλάδα

Τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη νέα στρατηγική Τραμπ στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, αποκαλύπτει τους λόγους που το Μαυροβούνιο ανέστειλε την εξαίρεση βίζας για Τούρκους πολίτες και ποιες ανησυχίες για την τουρκική επιρροή στα Βαλκάνια πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και από την Ελλάδα.