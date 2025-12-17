Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα

Μία λαχταριστή συνταγή για νιόκι με φέτα, ντομάτα και ελιές έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή Breakfast@Star.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα κι έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.
Υλικά
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 400 γρ ντομάτα τριμμένη
• Αλάτι – πιπέρι
• 1 πρέζα ζάχαρη
• 10–15 ελιές κομμένες σε ροδέλες
• 300 γρ. φέτα
• 30 γρ. βούτυρο
• Προαιρετικά λίγη ρίγανη ή βασιλικό
Εκτέλεση Συνταγής
Φτιάχνεις τα νιόκι
1. Σε μπολ βάζεις τη φέτα τριμμένη, το αυγό, ρίγανη και πιπέρι.
2. Προσθέτεις το αλεύρι λίγο–λίγο μέχρι η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια αλλά να είναι μαλακή.
3. Χωρίζεις σε κομμάτια, τα κάνεις κορδόνια και κόβεις μικρά νιόκι.
4. Τα περνάς από πιρούνι αν θέλεις να κάνουν γραμμές.
Βράσιμο
• Σε αλατισμένο νερό, τα ρίχνεις και όταν ανέβουν στην επιφάνεια, είναι έτοιμα (1–2 λεπτά).
Σάλτσα ντομάτας με ελιές
1. Σωτάρεις το σκόρδο στο λάδι 1 λεπτό.
2. Ρίχνεις την τριμμένη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη.
3. Σιγοβράζεις 10–12 λεπτά.
4. Προσθέτεις τις ελιές και 1 κ.γ. ρίγανη ή βασιλικό.
Στήσιμο
• Ρίχνεις τα νιόκι μέσα στη σάλτσα, ανακατεύεις απαλά.
• Προαιρετικά τρίβεις από πάνω λίγη φέτα ή γραβιέρα.
