Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα

Μία νόστιμη συνταγή για τους τηλεθεατές του Breakfast@Star

Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία λαχταριστή συνταγή για νιόκι με φέτα, ντομάτα και ελιές έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Νιόκι πατάτας στον φούρνο με σάλτσα τομάτας και σπανάκι

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα κι έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 400 γρ ντομάτα τριμμένη
• Αλάτι – πιπέρι
• 1 πρέζα ζάχαρη
• 10–15 ελιές κομμένες σε ροδέλες
• 300 γρ. φέτα  
• 30 γρ. βούτυρο 
 • Προαιρετικά λίγη ρίγανη ή βασιλικό
 
Εκτέλεση Συνταγής

Φτιάχνεις τα νιόκι

1. Σε μπολ βάζεις τη φέτα τριμμένη, το αυγό, ρίγανη και πιπέρι.

2. Προσθέτεις το αλεύρι λίγο–λίγο μέχρι η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια αλλά να είναι μαλακή.

3. Χωρίζεις σε κομμάτια, τα κάνεις κορδόνια και κόβεις μικρά νιόκι.

4. Τα περνάς από πιρούνι αν θέλεις να κάνουν γραμμές.  

Βράσιμο

• Σε αλατισμένο νερό, τα ρίχνεις και όταν ανέβουν στην επιφάνεια, είναι έτοιμα (1–2 λεπτά).  

Σάλτσα ντομάτας με ελιές

1. Σωτάρεις το σκόρδο στο λάδι 1 λεπτό.

2. Ρίχνεις την τριμμένη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη.

3. Σιγοβράζεις 10–12 λεπτά.

4. Προσθέτεις τις ελιές και 1 κ.γ. ρίγανη ή βασιλικό.

Στήσιμο

• Ρίχνεις τα νιόκι μέσα στη σάλτσα, ανακατεύεις απαλά.

• Προαιρετικά τρίβεις από πάνω λίγη φέτα ή γραβιέρα.

Δείτε το Breakfast@Star

Όλες οι συνταγές εδώ
 

