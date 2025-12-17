Tο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus

Eπανένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2027

17.12.25 , 15:18 Tο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία pexels (SevenStorm JUHASZIMRUS)
Erasmus: Επιστρέφει Το Ηνωμένο Βασίλειο
Μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus! Βρυξέλλες και Λονδίνο έδωσαν τα χέρια σήμερα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την επανένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2027, σε μια κοινή δήλωση του Επιτρόπου για το Εμπόριο και την Ασφάλεια, Μάρος Σέφτςοβιτς, και του Υπουργού του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου, Νικ Τόμας - Σύμοντς.

«Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus+ το 2027 θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του αθλητισμού και της νεολαίας, ιδιαίτερα για τους νέους», ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση. «Χαιρόμαστε που οι όροι συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών προϋποθέσεων, αντιπροσωπεύουν μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των βρετανικών συνεισφορών και των οφελών που προσφέρει το πρόγραμμα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2027.»

Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΒ τον Μάιο του 2025, όπου και τα δύο μέρη συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσω μιας νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. 

Παράλληλα, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν και τις πρώτες εξερευνητικές συνομιλίες για τη συμμετοχή της Βρετανίας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. «Η στενότερη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας θα φέρει πραγματικά οφέλη σε επιχειρήσεις και καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, θα αυξήσει τις επενδύσεις στη Βόρεια Θάλασσα και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια», ανέφεραν.

Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την πλήρη, έγκαιρη και πιστή εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας και της Συμφωνίας Αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου του Ουίνδσορ.

