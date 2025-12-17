Κυψέλη: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό, μου έκαναν bullying»

Στο γραφείο της ανακρίτριας ανηλίκων βρέθηκε το πρωί η 16χρονη, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 14χρονης συμμαθήτριάς της σε σχολείο της Κυψέλης.

Όπως είπε η Κατερίνα Σουλιώτη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η 16χρονη ήταν ολομόναχη έξω από το γραφείο της ανακρίτριας, καθώς δεν είχαν πάει για να βρίσκονται κοντά της οι γονείς και η αδελφή της.

Το κορίτσι ήταν αρκετά φοβισμένο και μπερδεμένο, καθώς δεν είχε ούτε και δικηγόρο για να τη συμβουλέψει.

Η 16χρονη μίλησε στη δημοσιογράφο της εκπομπής και παραδέχθηκε ότι αυτό που έκανε λάθος, αλλά ο σκοπός της δεν ήταν να κάνει κακό στη συμμαθήτριά της.

«Δεν έχει έρθει η μαμά μου. Και εγώ την ψάχνω», είπε η μαθήτρια, δείχνοντας αρκετά φοβισμένη.

Όσον αφορά στην επίθεση που έκανε στη συμμαθήτριά της υποστήριξε πως εκνευρίστηκε γιατί την άκουσε να την σχολιάζουν με άλλα κορίτσια.

«Γενικά μου έκαναν σαν bullying εκεί πέρα και είχα νευριάσει πάρα πολύ γι’ αυτό. Το μαχαίρι το είχα μαζί μου για προστασία, όχι για κάτι άλλο. Μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήθελα να πάθει κάτι κακό. Ναι της επιτέθηκα με το μαχαίρι, αλλά δεν ήθελα να πάθει κάτι, δεν ξέρω καν τι έχει πάθει», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τι έχει πάθει η κοπέλα; Στην κοιλιά έχει κάτι; Δεν είχα σκοπό να της το περάσω στην κοιλιά όχι. Είχα σκοπό να την εκφοβίσω, αλλά μόνη της έβαλε το χέρι, εγώ δεν είχα σκοπό να της κάνω κακό. Το έβαλε μόνη της, ήταν και άτομα μπροστά τώρα δεν ξέρω αν έχουν πει ψέματα».

Όσον αφορά στις πληροφορίες ότι και στο παρελθόν είχε εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά, η 16χρονη παραδέχθηκε ότι είχε τραυματίσει ελαφρά κι άλλο ένα κορίτσι.

«Δεν είχαν ξανακάνει κάτι σαν αυτό που έγινε τη Δευτέρα. Είχα τραυματίσει λίγο μια κοπέλα στην πλάτη δεν είχε πάθει κάτι σοβαρό...αυτό με την κοπέλα δεν το περίμενα ούτε εγώ να το κάνω, με είχε φέρει στα όρια μου. Άκουγα στην τουαλέτα που με βρίζανε και θύμωσα γιατί γενικά μου έκαναν εκεί κάτι σαν bullying γι’ αυτό. Και ξαναλέω εγώ το είχα για προστασία το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο», τόνισε.

«Αν με αφήσουν δε θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου. Θα ζητήσω συγγνώμη από την 14χρονη, αλλά να με αφήσουν να φύγω γιατί δεν μπορώ άλλο είμαι εδώ από τη Δευτέρα. Δεν πήγα να τη σκοτώσω αλλά...έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου», κατέληξε.