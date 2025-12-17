Τροχαίο με παράσυρση πεζού έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Τροχαίο Με Παράσυρση Πεζού Έξω Από Το Μέγαρο Μαξίμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν οδηγός παρέσυρε πεζό έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου, την ώρα που το άτομο επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και προσωπικό από το Μέγαρο Μαξίμου και την Προεδρική Φρουρά, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. 

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου διακόπηκε. 

 

