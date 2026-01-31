Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος ταξίδεψε στη Χαλκιδική για να πει το τελευταίο «αντίο» στην πολυαγαπημένη του μητέρα.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του - NDP Photo

Η Κική Γραμματική Αρναούτογλου «έσβησε» σε ηλικία 80 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί για αρκετό διάστημα από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του παρουσιαστή βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, για να του συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), στο χωριό Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, ο οικοδεσπότης της εκπομπής «The 2Night Show» αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο. Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων οι συνεργάτες του από το ραδιόφωνο και, φυσικά, η αγαπημένη του, Νάνσυ Αντωνίου. Εκεί ήταν και η πρώην σύντροφός του, Κατερίνα Κόκλα, μαζί με τον γιο τους.

Η Κατερίνα Κόκλα αποκάλυψε την παρουσία της, δημοσιεύοντας τρυφερά στιγμιότυπα καθ’ οδόν. Σε ένα από αυτά φαίνεται να κρατά το χεράκι του γιου της στο αυτοκίνητο, ενώ στα υπόλοιπα απεικονίζεται ο ουρανός στην ανατολή και στη δύση του, συνοδευόμενα από το συγκινητικό μήνυμα: «Αντίο γιαγιά». Στις εικόνες φαίνεται ο ήλιος να φωτίζει έναν βαθύ πορτοκαλί ουρανό.

Οι αναρτήσεις της Κατερίνας Κόκλα στο Instagram

Λίγες ώρες μετά την απώλεια της μητέρας του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη μητέρα του, συνοδεύοντάς τη με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση:

«Μαμά αυτό ήτανε… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σ´ευχαριστώ για όλα… Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε… βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υποσχόμαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή τη μοναδική σου αγκαλιά, που έπερνε όλα τα προβλήματα, και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι… Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Παράλληλα, μέσω της ραδιοφωνικής του εκπομπής, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες... ...μετά από μία πάρα πολύ, έτσι, ταλαιπωρημένη περίοδο. Και εντάξει τώρα, όλα τα άλλα δεν είναι της παρούσης να τα εξηγήσω, αλλά... ...η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όποιος το έχει αντιμετωπίσει - και δεν μπορώ να το εξηγήσω - βέβαια αυτή είναι η ζωή, έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς... ...απλά όσο κι αν είσαι έτοιμος, όσο κι αν καμιά φορά είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία, είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις σε σημείο να λες ότι να ηρεμήσει. Δηλαδή ξέρεις, αυτό αν δεν το ζήσει κάποιος που μακάρι να μην το ζήσει κανένας, πραγματικά το λέω αυτό... ...και πάλι ξαναλέω ότι αυτό είναι, αυτός είναι ο σωστός κύκλος. Τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι τ’ ανάποδο. Απλά ήθελα να πω ότι δεν θα μπορέσω εγώ σε αυτά τα παιδιά ούτε σήμερα ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε στο χωριό, στο Πανεπιστημιακό της [Αλεξανδρούπολης;] εκεί στη Χαλκιδική... ...αισθάνομαι τώρα λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και από τη μία λες ΟΚ, ηρέμησε η ψυχή της... ...από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει.

Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια της μάνας... Είναι η απώλεια... Είναι μια στιγμή που... ...ξέρεις, ήταν λίγο γροθιά στο μαχαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα... θα βάλω τα κλάματα. Θα 'θελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ... και δύο ήταν τα τραγούδια της αλλά αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Όποτε μπορούσε με άκουγε στο ραδιόφωνο. Μου τ' αφιερωνε ναι, αυτό ήταν το τραγούδι μας.»