Κατερίνα Βρανά: Το αρνητικό σχόλιο για την αναπηρία της και η αντίδρασή της

Η Κατερίνα Βρανά, η αγαπημένη stand-up comedian, βρέθηκε στο Breakfast@Star και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της μετά τη συμμετοχή της στο Sing for Greece για τη Eurovision, τη νέα της παράσταση στο Vox, αλλά και για το πώς η αναπηρία της επηρεάζει τη δουλειά της στη σκηνή και την αποδοχή του κοινού.

Η επίδραση του Sing For Greece για τη Eurovision στην αναγνωρισιμότητα

Η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε πως πριν από τη συμμετοχή της στο Sing for Greece για τη Eurovision, ο κόσμος δε γνώριζε ευρέως το έργο της.

Όπως είπε: «Πολύς κόσμος δεν είχε ιδέα ποια είμαι. Ειλικρινά, τόσα χρόνια βγαίνω στα κανάλια, λέω τον πόνο μου. Τι άλλο να κάνω γυναίκα;»

Η εμπειρία όμως της έδωσε τη δυνατότητα να συστηθεί στο κοινό με τον δικό της, αυθεντικό τρόπο: «Με γνώρισε πάρα πολύς κόσμος, καινούργιος μέσα από την εκπομπή για τη Εurovision. Και μου άρεσε γιατί ήμουν ο εαυτός μου. Οπότε με γνωρίσανε όπως είμαι.»

Μάλιστα, ρωτήθηκε αν διάβασε κάποιο αρνητικό σχόλιο για εκείνη μετά τη συγκεκριμένη εμφάνιση: «Ένα έλεγε: “Γιατί τη βάλατε την καημένη την κοπέλα;” Εγώ δε θέλω να λυπάμαι κανέναν. Αν με βλέπεις έτσι και με λυπάσαι, δεν ξέρω τι να σου πω.»

Η αναπηρία ως κομμάτι της τέχνης

Όπως ήταν φυσικό μίλησε για τον τρόπο που ενσωματώνει την αναπηρία της στο χιούμορ της και τις παραστάσεις που κάνει κατά καιρούς: «Αλλουνού αναπηρία δε θα διακωμωδήσω. Εγώ πάντα ξεκινάω από τον εαυτό μου, αυτοσαρκάζομαι.»

Αναφερόμενη στα σχόλια και τα στερεότυπα που συναντά, εξήγησε: «Πιστεύω ότι έχουμε συνδέσει την αναπηρία με τον πόνο, με τη στεναχώρια. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο με αναπηρία να κάνει κάτι το οποίο δεν αφορά την αναπηρία είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Είναι σκοπός μου να συνυπάρξει η αναπηρία και η τηλεόραση. Θέλω να δείξουμε ότι μπορεί να συνυπάρξει με φυσικότητα και χιούμορ».

Η ίδια τονίζει πως το χιούμορ της κινείται με σεβασμό και όρια: «Το προς τα πάνω επιτρέπει την αντιστροφή, το κάνει πιο ανθρώπινο. Το προς τα κάτω δημιουργεί πρόβλημα.Δεν έχω κόκκινες γραμμές με την αναπηρία μου.»

Η συμμετοχή στο Club του 1% στο Star

Η Κατερίνα αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στο Club του 1% που έρχεται στο Star με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη: «Πεθαίνω! Ήταν φοβερό γέλιο, αλλά το παιχνίδι βασίζεται σε οπτικά στοιχεία και εγώ δε βλέπω καλά. Παρά ταύτα, πέρασα υπέροχα!»

Χιούμορ, Οικογένεια και Φίλοι

Η Κατερίνα αποκάλυψε τι την κάνει να γελάει πραγματικά: «Η οικογένειά μου είναι όλοι γελοίοι, οι φίλοι μου… Μου αρέσουν τα λογοπαίγνια, αλλά έξυπνα, όχι αυτά που είναι μόνο για να γελάσει κάποιος.»

Όνειρα και Διεθνής Καριέρα

Η συζήτηση πέρασε στα όνειρά της για το μέλλον: «Κατά κύριο λόγο, παγκόσμια κυριαρχία! Θέλω διεθνή καριέρα, να συνεχίσω το stand-up και στα αγγλικά. Να πάω σε οποιαδήποτε χώρα μπορώ.»

Η ίδια βλέπει τη ζωή σαν μια ευκαιρία να ρουφήξει όλα όσα προσφέρει: «Ό,τι μπορώ να πάρω από τη ζωή, το θέλω. Φέρ’ το! »

