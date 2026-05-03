Δύο από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης, η Βίβιαν Κοντομάρη και ο Μελέτης Ηλίας, βρέθηκαν καλεσμένοι στο νέο παιχνίδι λογικής του Star 1% Club δοκιμάζοντας όχι τις γνώσεις τους, αλλά τον τρόπο σκέψης τους μέσα από ανατρεπτικούς γρίφους.

Από την πρώτη στιγμή, το concept του παιχνιδιού έγινε ξεκάθαρο: «Σημασία δεν έχει τι ξέρετε, τι μάθατε στο σχολείο, τι διαβάσατε στο διαδίκτυο. Σημασία έχει το πώς σκέφτεστε», ακούστηκε να λέει χαρακτηριστικά στην έναρξη ο Πέτρος Πολυχρονίδης, δίνοντας το στίγμα ενός format που βασίζεται αποκλειστικά στη λογική.

Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά Το Σόι σου, δεν έκρυψαν το χιούμορ τους ούτε όταν παρουσιάστηκαν ως καλεσμένοι στο παιχνίδι.

Με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό τους, ο Μελέτης Ηλίας σχολίασε: «Μας έβαλες δίπλα στην Μπολόνια όμως και αισθανόμαστε λίγο μειονεκτικά τώρα. Από τον Άγιο Δημήτριο και το Μενίδι ξέρεις, νιώθουμε λίγο… Είμαστε στο Club του μηδέν κόμμα μηδέν μηδέν ένα τοις εκατό».

Από την πλευρά της, η Βίβιαν Κοντομάρη δε δίστασε να απαντήσει με ειλικρίνεια όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο σκέψης της: «Ενίοτε παράλογα», είπε χαρακτηριστικά, με τον Μελέτη Ηλία να συμπληρώνει γελώντας: «Μόνο παράλογα».

Το κλίμα στο στούντιο παρέμεινε ανάλαφρο, με τους δύο ηθοποιούς να συμμετέχουν στο παιχνίδι περισσότερο ως παρατηρητές της διαδικασίας της λογικής σκέψης παρά ως διαγωνιζόμενοι για το έπαθλο.

Ωστόσο, όπως τους ξεκαθάρισε ο παρουσιαστής, «σήμερα συμμετέχετε και εσείς. Θα δείτε τη λογική αλλά δε θα πάρετε από τον κουμπαρά των παιδιών τίποτα», με τον Μελέτη Ηλία να αντιδρά χιουμοριστικά: «Αλήθεια; Ε, τι τζάμπα ήρθαμε ρε φίλε;»

Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν στόχο το έπαθλο, οι δύο ηθοποιοί έδειξαν να απολαμβάνουν τη διαδικασία, με τον Μελέτη Ηλία να αναφέρεται και στις κοινές τους θεατρικές δουλειές: «Είμαστε και στην παράσταση μαζί στη Λαπωνία… Μοιραστήκαμε το χειμώνα μας. Ήμασταν στο Θέατρο Κολοσσαίον στη Θεσσαλονίκη, μετά στο Θέατρο Δαναηλάκη στην Αθήνα».

Το 1% Club συνεχίζεται με παίκτες από όλη την Ελλάδα, όμως η παρουσία των δύο ηθοποιών πρόσθεσε χιούμορ, οικειότητα και μια πιο τηλεοπτική διάσταση στο παιχνίδι λογικής που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού.

