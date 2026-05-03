Χιούμορ κι ατάκες από Μελέτη - Κοντομάρη:«Ε, τι τζάμπα ήρθαμε στο 1% Club;»

Το Σόι σου στο παιχνίδι λογικής του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.05.26 , 23:00 1% Club: Μοναδική ευκαιρία για 7 παίκτες – Ποιοι θα τη διεκδικήσουν;
03.05.26 , 22:45 Νέος Βουτζάς: Αγριογούρουνα μπήκαν σε αυλή σπιτιού και τραυμάτισαν σκύλο
03.05.26 , 22:27 Κλήρωση Τζόκερ 3/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 8.200.000 ευρώ
03.05.26 , 21:52 Αγία Βαρβάρα: «Έπνιγε» οδηγούς ταξί με τη ζώνη ασφαλείας και τους λήστευε
03.05.26 , 21:47 Χιούμορ κι ατάκες από Μελέτη - Κοντομάρη:«Ε, τι τζάμπα ήρθαμε στο 1% Club;»
03.05.26 , 21:04 Τραμπ: «Απαράδεκτη» η νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν
03.05.26 , 21:01 Νέα πρόκληση της Τουρκίας με αφορμή τον στολίσκο για τη Γάζα
03.05.26 , 20:41 Porsche Cayenne Coupé Electric: Η σχεδίαση που βελτιώνει τις επιδόσεις
03.05.26 , 20:10 Έγκλημα Νέα Μάκρη: Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον άτυχο 36χρονο
03.05.26 , 19:44 Lingo: «Αμάν, αμάν, τι ανατροπή ήταν αυτή!» - Η λέξη που έφερε τα πάνω κάτω
03.05.26 , 19:03 Χαμός στο Lingo με την ατάκα: «Θέλει να πάμε να τα φάμε στα μπουζούκια»
03.05.26 , 18:56 Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
03.05.26 , 18:23 Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
03.05.26 , 18:04 Σχέδιο 14 σημείων από το Ιράν για τερματισμό του πολέμου
03.05.26 , 17:51 Νέα Μάκρη: Συνελήφθη και η πρώην σύντροφος για τη δολοφονία του 36χρονου
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Κλήρωση Τζόκερ 3/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 8.200.000 ευρώ
Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
Ευγενία Ξυγκόρου: Η ηλικία, ο έρωτας και οι σειρές που την έχουμε ξαναδεί!
Μιμή Ντενίση: Η νέα σικ εμφάνιση με την κόρη της Μαριτίνα στο πλευρό της
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Γιώργος Μυλωνάκης: Ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης, η Βίβιαν Κοντομάρη και ο Μελέτης Ηλίας, βρέθηκαν καλεσμένοι στο νέο παιχνίδι λογικής του Star 1% Club δοκιμάζοντας όχι τις γνώσεις τους, αλλά τον τρόπο σκέψης τους μέσα από ανατρεπτικούς γρίφους.

Από την πρώτη στιγμή, το concept του παιχνιδιού έγινε ξεκάθαρο: «Σημασία δεν έχει τι ξέρετε, τι μάθατε στο σχολείο, τι διαβάσατε στο διαδίκτυο. Σημασία έχει το πώς σκέφτεστε», ακούστηκε να λέει χαρακτηριστικά στην έναρξη ο Πέτρος Πολυχρονίδης, δίνοντας το στίγμα ενός format που βασίζεται αποκλειστικά στη λογική.

Πέτρος Πολυχρονίδης

Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά Το Σόι σου, δεν έκρυψαν το χιούμορ τους ούτε όταν παρουσιάστηκαν ως καλεσμένοι στο παιχνίδι.

Με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό τους, ο Μελέτης Ηλίας σχολίασε: «Μας έβαλες δίπλα στην Μπολόνια όμως και αισθανόμαστε λίγο μειονεκτικά τώρα. Από τον Άγιο Δημήτριο και το Μενίδι ξέρεις, νιώθουμε λίγο… Είμαστε στο Club του μηδέν κόμμα μηδέν μηδέν ένα τοις εκατό».

Από την πλευρά της, η Βίβιαν Κοντομάρη δε δίστασε να απαντήσει με ειλικρίνεια όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο σκέψης της: «Ενίοτε παράλογα», είπε χαρακτηριστικά, με τον Μελέτη Ηλία να συμπληρώνει γελώντας: «Μόνο παράλογα».

Το κλίμα στο στούντιο παρέμεινε ανάλαφρο, με τους δύο ηθοποιούς να συμμετέχουν στο παιχνίδι περισσότερο ως παρατηρητές της διαδικασίας της λογικής σκέψης παρά ως διαγωνιζόμενοι για το έπαθλο.

Το Σόι σου σε ρόλο καλεσμένων στο νέο τηλεπαιχνίδι λογικής

Ωστόσο, όπως τους ξεκαθάρισε ο παρουσιαστής, «σήμερα συμμετέχετε και εσείς. Θα δείτε τη λογική αλλά δε θα πάρετε από τον κουμπαρά των παιδιών τίποτα», με τον Μελέτη Ηλία να αντιδρά χιουμοριστικά: «Αλήθεια; Ε, τι τζάμπα ήρθαμε ρε φίλε;»

Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν στόχο το έπαθλο, οι δύο ηθοποιοί έδειξαν να απολαμβάνουν τη διαδικασία, με τον Μελέτη Ηλία να αναφέρεται και στις κοινές τους θεατρικές δουλειές: «Είμαστε και στην παράσταση μαζί στη Λαπωνία… Μοιραστήκαμε το χειμώνα μας. Ήμασταν στο Θέατρο Κολοσσαίον στη Θεσσαλονίκη, μετά στο Θέατρο Δαναηλάκη στην Αθήνα».

Το 1% Club συνεχίζεται με παίκτες από όλη την Ελλάδα, όμως η παρουσία των δύο ηθοποιών πρόσθεσε χιούμορ, οικειότητα και μια πιο τηλεοπτική διάσταση στο παιχνίδι λογικής που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΒΙΒΙΑΝ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ
 |
ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top