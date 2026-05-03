Εξιχνιάστηκε από στελέχη της Ασφάλειας Μαραθώνα η ανθρωποκτονία του 36χρονου Αιγύπτιου, που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται η 31χρονη πρώην σύντροφος του θύματος, επίσης από την Αίγυπτο, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα έστησαν ενέδρα στον 36χρονο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου.

Το έγκλημα έγινε σε οικόπεδο επί της λεωφόρου Μαραθώνος, σε παράπηγμα κοντά στο σπίτι όπου ο 36χρονος ζούσε με τον πατέρα του.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις: της 31χρονης, του αδερφού της και του νυν συντρόφου της.

