Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!

Η καταγωγή, ο γάμος και ο σύντομος χωρισμός με τον Διονύση Σχοινά

Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!
Καίτη Γαρμπή «Δε θα έχανα ποτέ έναν πολύτιμο άνθρωπο, όπως τον Διονύση, για ένα του ατόπημα» / Βίντεο Alpha
H Kαίτη Γαρμπή είναι μία πολύ αγαπημένη τραγουδίστρα, η οποία έχει ερμηνεύσει αξέχαστες μουσικές επιτυχίες και έχει μεγάλη καλλιτεχνική πορεία στον χώρο του θεάματος. 

Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς: Επέτειος γάμου για το ευτυχισμένο ζευγάρι

Η Καίτη Γαρμπή, η οποία γεννήθηκε στο Αιγάλεω, ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα το 1977 με την αδελφή της, Λιάνα, ως «αδελφές Γαρμπή». Η Καίτη τότε ήταν 16 χρόνων και η αδελφής της μόλις 13. Η διάσημη ερμηνεύτρια συνέχισε ως σόλο την καλλιτεχνική της πορεία, όταν η Λιάνα αποφάσισε να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Έτσι, από το 1989 και τη δισκογραφική της «Πρόβα» έως και σήμερα, «η φωνή της καρδιάς μας» έχει γράψει τη δική της Ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

 

Η διάσημη ερμηνεύτρια μετρά ήδη πάνω από 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία, με χρυσά, πλατινένια και πολυπλατινένια albums, δεκάδες διαχρονικά hits και εκατοντάδες sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό! Δίκαια, λοιπόν, αποτελεί μία μία από τις πιο εμπορικές ερμηνεύτριες, με περισσότερες από 2.000.000 πωλήσεις δίσκων στη χώρα μας!

 

Επτά διάσημες Ελληνίδες που μίλησαν ανοιχτά για την εξωσωματική

Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς: Η γνωριμία, ο γάμος και η διαφορά ηλικίας που τους χώρισε για λίγο 

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Μάλιστα, πρόσφατα γιόρτασαν 26 χρόνια γάμου, δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Δε διστάζουν να εκφράσουν δημόσια την αγάπη τους και φαίνεται ότι ο χρόνος δεν έχει φθείρει τη σχέση τους.

Όλοι θυμόμαστε τη live πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά στην αγαπημένη του. Ήταν 1997 και ήταν καλεσμένοι και οι δύο στην εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά. Και έτσι, εντελώς ξαφνικά, χωρίς κανείς να το περιμένει, ο τραγουδιστής έβγαλε από την τσέπη του το δαχτυλίδι κι έκανε την πρόταση στην Καίτη Γαρμπή. «Τι θα γίνει; Θα με παντρευτείς τελικά;», είπε, όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε τι εύχεται για τον νέο χρόνο. 

Έτσι, λίγους μήνες μετά, στις 4 Μαΐου του 1997 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους, όπως η Δέσποινα Βανδή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Πασχάλης κ.ά. 

 

«Αυτή είναι η γυναίκα που βλέπω στα όνειρά μου»

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Διονύσης Σχοινάς είχε πει για την αγαπημένη του: «Από τη στιγμή που βρεθήκαμε ξέραμε ότι δε θα χωρίσουμε ποτέ. Αν μου πει η Καίτη ότι χωρίσουμε θα πέσει πολύ γέλιο στο σπίτι, θα γελάει όλη η Νέα Ερυθραία. Είχα πει στον Λάμπη Λιβιεράτο ότι εγώ θα παντρευτώ την Καίτη, αυτή είναι η γυναίκα που βλέπω στα όνειρά μου».

Παρ΄όλα αυτά, κάποια στιγμή είχαν χωρίσει, αφού ο Διονύσης δεν μπορούσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι τα Μέσα σχολίαζαν συνεχώς τα 8 χρόνια διαφορά που είχε το ζευγάρι, λέγοντας για τον «πιτσιρικά που τα είχε με τη Γαρμπή».

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε «χωρίσαμε γιατί δεν μπορούσα αυτό που γινόταν με έναν πιτσιρικά που ήταν με τη Γαρμπή. Τρόμαξα και δεν της έδειχνα αυτό που έπρεπε να της δείξω. Δεν της έδειχνα την αγάπη μου».

Η υπέροχη σχέση με τον γιο τους, Δημήτρη Σχοινά 

Ο γιος του αγαπημένου ζευγαριού, Δημήτρης, γεννήθηκε μέσα στη μουσική και από μικρός κλεινόταν στο στούντιο μαζί με το μπαμπά του, υποστηρίζοντας μελωδικά το «Δε μεγαλώνω» και κάνοντας ένα απίθανο ντουέτο μαζί του, αγαπημένο hit των '90s.

Τώρα πια, στα 23 του χρόνια ακολουθεί τη δική του σόλο καριέρα και ετοιμάζει, μάλιστα, συνεργασία με τη μητέρα του.

Η τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα προστατευτική με τον γιο της, και είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Είμαι αυστηρή με τον Δημήτρη, γιατί όπως ξέρετε, οι μητέρες είμαστε πιο αυστηρές. Τον καμαρώνω που είναι ένας δίμετρος τύπος και λέω ότι είναι το έργο της ζωής μας. Δεν θα έχω μεγάλη απόσταση από τις θανάσιμες πεθερές. Εγώ θέλω μία κοπέλα να τον αγαπάει, να τον λατρεύει, να τον σέβεται».

 

Ενώ ο Διονύσης Σχοινάς, είχε σχολιάσει σε παλαιότερη συνέντευξή του για τη σχέση του με τον γιο του: «Κάνουμε υπέροχη παρέα. Τον Δημήτρη τον ακούω διότι λέει ώριμα και σοφά πράγματα».

Ενοχλημένη η Καίτη Γαρμπή: «Δεν είναι λογικό να μην μπορώ να πω κάτι»

Τα πιο γνωστά τραγούδια της Καίτης Γαρμπή

«Πες το μ’ ένα φιλί», «Χαμένα», «Θα μελαγχολήσω», «Κόλαση», «Ατόφιο χρυσάφι», «Ναι, υπάρχω εγώ», «Ευαισθησίες», «Ιεροσυλία», «Τρυφερότητα», «Ασυμφωνία χαρακτήρων», «Του Φεγγαριού αναπνοές», «Επιτέλους», «Το λάθος μου», «Αρχίζω πόλεμο», «Δώρο Θεού», «Το κάτι», «Περασμένα ξεχασμένα», «Ανεμοδαρμένα ύψη», «Καινούργια εγώ», είναι μερικά μόνο από τα αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια που μας έχει χαρίσει.

