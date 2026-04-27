Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους

Γονείς ετοιμάζονται να γίνουν οσονούπω η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, με τον ερχομό του γιου τους σε λίγο καιρό να επισφραγίζει με τον πιο γλυκό τρόπο την αγάπη τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται στην τελική ευθεία για να υποδεχτεί στον κόσμο το πρώτο του παιδί, με τις προετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο να έχουν ήδη ξεκινήσει και να προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, που μοιράζεται συχνά στιγμές από αυτή την όμορφη περίοδο που διανύει, έδωσε μια γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους από το εσωτερικό του δωματίου, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε η μέλλουσα μανούλα, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ένας ελέφαντας, ο οποίος πρόκειται να κοσμεί έναν από τους τοίχους, με τους μελλοντικούς γονείς να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του χώρου. Το θέμα του δωματίου φαίνεται να κινείται σε ήπιους, ζεστούς τόνους, δημιουργώντας ένα γαλήνιο και τρυφερό περιβάλλον για το μωρό που έρχεται.

«Σιγά σιγά παίρνει μορφή ο κόσμος σου… Το δωμάτιό σου, οι πρώτες μας σκέψεις, τα όνειρα που κάνουμε πριν καν σε γνωρίσουμε. Διαλέξαμε τον ελέφαντα, σύμβολο δύναμης, σοφίας και προστασίας. Σε περιμένουμε, πριγκιπά μας», έγραψε η πρώην παίκτρια κάτω από τα στιγμιότυπα, όπου ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ανυπομονούν για το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, φροντίζοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια για το δωμάτιο του μωρού τους και προετοιμάζοντας με αγάπη το σπίτι τους για τον ερχομό του.

Μπορεί η σχέση τους να πέρασε από διάφορα στάδια και δοκιμασίες, που όμως δεν τους λύγισαν. Αντίθετα, τους έκαναν πιο δυνατούς. Σήμερα, περιμένουν τον πρώτο καρπό του έρωτά τους, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, όλα τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν.