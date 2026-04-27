Μάριος Τόκας: Τα τραγούδια, το βιογραφικό, η σύζυγος και τα παιδιά

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης «έφυγε» σαν σήμερα πρόωρα από τη ζωή

Σαν σήμεραστις 27 Απριλίου του 2008, «έφυγε» από τη ζωή ο δημοφιλής Ελληνοκύπριος συνθέτης και στιχουργός, Μάριος Τόκας, ο οποίος είχε σημειώσει τεράστιες επιτυχίες καθόλη την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Μάριος Τόκας / Φωτογραφία: NDP

Γνωρίζοντας τον Μάριο Τόκα- Το βιογραφικό του γνωστού μουσικοσυνθέτη

  • Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό και έζησε ως φαντάρος από την πρώτη γραμμή τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής
  • Από πολύ νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στη μουσική, ενώ με τη βοήθεια ενός πιάνου που του χάρισε ο πατέρας του μπήκε στον «κόσμο» της μουσικής.
  • Όταν ήταν 13 χρόνων παρακολούθηκε μία συναυλία στη Λεμεσό (1967) με τους Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη, Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Πουλόπουλο και Ελένη Ροδά, η οποία τον συγκλόνισε. Και από τότε κατάλαβε ότι με αυτό θέλει να ασχοληθεί

  • Το 1975 έφυγε από την Κύπρο και ήρθε στην Αθήνα, όπου φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή, ενώ παράλληλα σπούδασε και στο Εθνικό Ωδείο
  • Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά ήρθε το 1978 με τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας», σε δικούς του στίχους και ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσά. Ακολούθησαν οι δίσκοι «Μικρά ερωτικά» με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη και «Στη λεωφόρο της αγάπης», με ερμηνευτές τους Γιάννη Πάριο, Χαρούλα Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και Διονύση Θεοδόση

Με τη Χαρούλα Αλεξίου (2008) / Φωτογραφία: NDP
  • Ένας από τους δίσκους του Μάριου Τόκα ο οποίος γνώρισε τεράστια επιτυχία, ήταν το «Σαν τρελό φορτηγό», με ερμηνευτή τον Γιάννη Πάριο, ενώ και ο δίσκος «Η εθνική μας μοναξιά», όπου τραγουδούσε ο σπουδαίος Δημήτρης Μητροπάνος, τον έκανε ακόμη πιο γνωστό στο ευρύ κοινό

  • Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης επέλεξε τον Μητροπάνο και στον δίσκο με τίτλο «Λαδάδικα», γράφοντας τη δική του, χρυσή σελίδα στο πεντάγραμμο
  • Ο Μάριος Τόκας συνεργάστηκε με πολλούς ακόμη σημαντικούς τραγουδιστές, όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Πασχάλης Τερζής, Λάκης Χαλκιάς, Θέμης Αδαμαντίδης, Κατερίνα Κούκα κ.ά.

Ο Μάριος Τόκας με τα παιδιά του / Φωτογραφία: Instagram.com
  • Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο στον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά» (1981), ενώ σημαντική δουλειά του θεωρείται επίσης η μελοποίηση εκκλησιαστικών ποιημάτων με τον τίτλο «Θεομήτωρ Μαρία»
  • Ο αγαπημένος Ελληνοκύπριος συνθέτης και στιχουργός πέθανε στις 27 Απριλίου του 2008, νικημένος από την επάρατο νόσο
  • Ήταν παντρεμένος με την Αμαλία Πετσοπούλου, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά: τη Χαρά, τον Κωστή και τον Άγγελο
  • Ζούσαν στο Πικέρμι, ενώ έπειτα από το θάνατο του γνωστού μουσικοσυνθέτη (2008), το αρχείο και το έργο του διαχειρίζονται η σύζυγος και τα παιδιά του 
  • Η οικογένειά του υπήρξε το στήριγμα του σπουδαίου Μάριου Τόκα, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

