Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Στρατιωτικό ελικόπτερο, τύπου Agusta Bell 205 της 358ης Μοίρας Έρευνας Διάσωσης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, ο πιλότος του ελικοπτέρου προχώρησε στην αναγκάστικη προσγείωση, λόγω μηχανικής βλάβης, κοντά στο χωριό Μαθιά στο Καστέλι της Κρήτης.
Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί στις 08:00 το πρωί από την 112η Πτέρυγα Μάχης και εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου.
Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.