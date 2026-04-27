Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Συναγερμός στην Πολεμική Αεροπορία

27.04.26 , 10:22 Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
27.04.26 , 10:18 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου
27.04.26 , 10:12 Γκέλια: «Κάθε χωρισμός είναι προσωπικός» Οι πρώτες δηλώσεις για το διαζύγιο
27.04.26 , 10:04 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
27.04.26 , 10:00 Η άνοιξη του stand-up comedy: 4 διάσημοι κωμικοί επισκέπτονται την Αθήνα
27.04.26 , 09:57 Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
27.04.26 , 09:47 Søren Torpegaard Lund: Η ηλικία, το Instagram & η συμμετοχή στην Eurovision
27.04.26 , 09:41 Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»
27.04.26 , 09:36 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
27.04.26 , 09:12 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
27.04.26 , 09:07 BMW Group: Η τεχνητή νοημοσύνη στις μπαταρίες ηλεκτρικών μοντέλων
27.04.26 , 09:03 Νέα Υόρκη: Με λαμπρότητα η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο
27.04.26 , 09:03 Μάριος Τόκας: Τα τραγούδια, το βιογραφικό, η σύζυγος και τα παιδιά
27.04.26 , 08:54 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
27.04.26 , 08:40 Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στρατιωτικό ελικόπτερο Agusta Bell 205 της 358ης Μοίρας Έρευνας Διάσωσης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Κρήτη.
  • Η προσγείωση έγινε λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στο χωριό Μαθιά στο Καστέλι.
  • Το ελικόπτερο απογειώθηκε από την 112η Πτέρυγα Μάχης για πτήση συντήρησης.
  • Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για προληπτικούς λόγους.
  • Διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος.

Στρατιωτικό ελικόπτερο, τύπου Agusta Bell 205 της 358ης Μοίρας Έρευνας Διάσωσης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία

Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, ο πιλότος του ελικοπτέρου προχώρησε στην αναγκάστικη προσγείωση, λόγω μηχανικής βλάβης, κοντά στο χωριό Μαθιά στο Καστέλι της Κρήτης. 

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί στις 08:00 το πρωί από την 112η Πτέρυγα Μάχης και εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου.  

Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω… μέθης!

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. 

