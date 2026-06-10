Στις 31 Μαΐου η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε γενέθλια και έκλεισε τα 44 της χρόνια. Η παρουσιάστρια πέρασε την ημέρα των γενεθλίων της μαζί με το σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά εκτός Αθηνών.

Αφού τα γενέθλια «κρατούν 40 μέρες», η Σταματίνα Τσιμτσιλή διοργάνωσε και ένα ξεχωριστό δείπνο για να γιορτάσει τη σημαντική αυτή στιγμή μαζί με τις φίλες της, λίγο αργότερα και συγκεκριμένα, χθες 9 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής «Happy Day» πραγματοποίησε ένα εορταστικό dinner party στην Κηφισιά, έχοντας στο πλευρό της πρόσωπα που βρίσκονται σταθερά δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συγκέντρωσε γύρω από το ίδιο τραπέζι στενές φίλες και συνεργάτιδες, σε μια βραδιά με εορταστική και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η οικοδέσποινα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη, απολαμβάνοντας την παρέα των αγαπημένων της προσώπων και τις ευχές που δέχθηκε για τα γενέθλιά της.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στο πλευρό της ήταν η Ιωάννα Σρόιτερ, η Ελένη Τσολάκη και η Όλγα Λαφαζάνη.

Δείτε φωτογραφίες από το λαμπερό birthday dinner της Σταματίνας Τσιμτσιλή: