Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Το λαμπερό δείπνο στην Κηφισιά

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H on air έκπληξη για τα γενέθλια της Σταματίνας Τσιμτσιλή / Βίντεο: Alpha

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Στις 31 Μαΐου η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε γενέθλια και έκλεισε τα 44 της χρόνια. Η παρουσιάστρια πέρασε την ημέρα των γενεθλίων της μαζί με το σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά εκτός Αθηνών.

Αφού τα γενέθλια «κρατούν 40 μέρες», η Σταματίνα Τσιμτσιλή διοργάνωσε και ένα ξεχωριστό δείπνο για να γιορτάσει τη σημαντική αυτή στιγμή μαζί με τις φίλες της, λίγο αργότερα και συγκεκριμένα, χθες 9 Ιουνίου.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα γενέθλια & η on air έκπληξη στο πλατό της εκπομπής

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής «Happy Day» πραγματοποίησε ένα εορταστικό dinner party στην Κηφισιά, έχοντας στο πλευρό της πρόσωπα που βρίσκονται σταθερά δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συγκέντρωσε γύρω από το ίδιο τραπέζι στενές φίλες και συνεργάτιδες, σε μια βραδιά με εορταστική και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η οικοδέσποινα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη, απολαμβάνοντας την παρέα των αγαπημένων της προσώπων και τις ευχές που δέχθηκε για τα γενέθλιά της.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στο πλευρό της ήταν η Ιωάννα Σρόιτερ, η Ελένη Τσολάκη και η Όλγα Λαφαζάνη.

Δείτε φωτογραφίες από το λαμπερό birthday dinner της Σταματίνας Τσιμτσιλή:

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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