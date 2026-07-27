Η Παγώνη ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος στον ΠΙΣ με απόφαση Γεωργιάδη

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Πραξικόπημα του Υπουργού Υγείας ο ορισμός

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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
Γεωργιάδης Παγώνη Πατούλης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ματίνα Παγώνη ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Η θητεία της προσωρινής διοίκησης είναι έως έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.
  • Η προσωρινή διοίκηση υποχρεούται να οργανώσει εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου.
  • Ο ΠΙΣ καταγγέλλει τον διορισμό ως «πραξικόπημα» και προειδοποιεί για αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους και οργανώσεις.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι η διοίκηση θα επαναφέρει τη διαφάνεια και θα διοργανώσει κανονικές εκλογές.

Προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ορίστηκε η Ματίνα Παγώνη, πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας  ορίστηκε και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.

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Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προβαίνει μόνο στη διενέργεια των απολύτως απαραίτητων πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου.

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Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής:

Για το διοικητικό συμβούλιο:

• Πρόεδρος: Παγώνη Ματίνα Παθολόγος.

• Αντιπρόεδρος Α: Πλατανησιώτης Νικόλαος, Ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.

• Αντιπρόεδρος Β: Τσαούσης Κωνσταντίνος, Δερματολόγος.

• Γενικός Γραμματέας: Φισφής Ιωάννης, Ουρολόγος.

• Ταμίας: Παπαδόπουλος Λάζαρος, Γυναικολόγος.

• Μέλη: Γεωργιάδης Χαράλαμπος – Καψοκόλης Ιωάννης

Για το πειθαρχικό συμβούλιο:

• Πρόεδρος: Κασσάρας Γεώργιος, Χειρουργός.

• Αντιπρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος, Γυναικολόγος.

• Τακτικά μέλη: Βολίκας Κίμων, Παθολόγος – Κουρή Μαρία, Ακτινολόγος – Σαρώφ Παύλος, ΩΡΛ.

• Αναπληρωματικά μέλη: Καπώλης Ευστράτιος, Γενικός Ιατρός – Παπαθανάσης Παντελής, ΩΡΛ – Ζαφειράτου Σοφία, Παθολόγος.

Για «πραξικόπημα» μιλά ο ΠΙΣ

Η νομοθετική ρύθμιση και ο διορισμός προσωρινής διοίκησης  προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που κάνει λόγο για «πραξικόπημα του υπουργού» και καταγγέλλει ότι πλήττεται ευθέως το αυτοδιοίκητο του κορυφαίου θεσμικού οργάνου των γιατρών.


Ο ΠΙΣ υποστηρίζει ότι η σχετική διάταξη αντίκειται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και προειδοποιεί ότι, εφόσον προχωρήσει ο διορισμός της νέας διοίκησης, οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας και οι ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις θα αντιδράσουν «σφοδρά και με κάθε νόμιμο τρόπο».

Παράλληλα, εκτιμά ότι η διορισμένη διοίκηση θα βρεθεί «απομονωμένη και δακτυλοδεικτούμενη» από την ιατρική κοινότητα ως «συνεργός» της κυβερνητικής επιλογής.

«Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, σε συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς ιατρικούς οργανισμούς, έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο θεσμικό και ένδικο μέσο για την προάσπιση της ανεξαρτησίας του ΠΙΣ. Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο την εσωτερική λειτουργία ενός επιστημονικού φορέα, αλλά συνιστά ζήτημα προστασίας της δημοκρατικής νομιμότητας, της αυτοδιοίκησης των επαγγελματικών οργανώσεων και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» επισημαίνει ο ΠΙΣ. 


 Τι υποστηρίζει ο  Άδωνις Γεωργιάδης

«Η δουλειά της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του ΠΙΣ θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Λέω κανονικές διότι τις εκλογές του 2018 δεν επικύρωσε ο τότε υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, θεωρώντας τες παράνομες, ενώ οι εκλογές του 2022 ακυρώθηκαν από το ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2025» αναφέρει από την πλευρά του σε ανάρτηση στο Χ ο κ. Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας τη νέα σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής.

Ο υπουργός υποστηρίζει  ότι «παρά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες εναντίον μου από διαφόρους, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ήταν η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφυλίου σπαραγμού στον ΠΙΣ. Ελπίζω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την Προσωρινή Διοίκηση οι γιατροί μας θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να σταματήσουν τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια. Επειδή κάποιοι με κατηγορούν ότι διόρισα όσους ήθελα, σας προκαλώ να εξετάσετε μόνοι σας τη σύνθεση της».
 

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ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 |
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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