BMW X5: Πότε έρχεται και με ποιους κινητήρες

Εκτός από τις εκδόσεις με βενζινοκινητήρες ή πετρελαιοκινητήρες που διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, καθώς και τις plug-in hybrid εκδόσεις, η πέμπτη γενιά του επιτυχημένου μοντέλου περιλαμβάνει και την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5.

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει και η εμπορική διάθεση της BMW iX5 Hydrogen, του πρώτου μοντέλου μαζικής παραγωγής της BMW με σύστημα κίνησης υδρογόνου. Αυτό αποτελείται από κυψέλες καυσίμου, το νέο σύστημα αποθήκευσης υδρογόνου BMW Hydrogen Flat Storage και μια πρωτοποριακή μπαταρία υψηλής τάσης. Η τρίτη γενιά του συστήματος κυψελών καυσίμου επιτρέπει ιδιαίτερα συμπαγή διάταξη, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση και κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα, με αυτονομία που φτάνει έως και τα 750 χιλιόμετρα. [1].

Η νέα BMW iX5, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW X5, κάνει το ντεμπούτο της με την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive. Αυτό σημαίνει ότι η νέα BMW iX5 60 xDrive προσφέρει αυτονομία έως και 845 χιλιόμετρα, δυνατότητα ταχείας φόρτισης, αρχιτεκτονική 800V και πρακτικές λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης. Η επίδοση αυτή βασίζεται στις νέες κυλινδρικές κυψέλες ύψους 120 χιλιοστών, οι οποίες ενσωματώνονται στη μπαταρία υψηλής τάσης και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στη νέα BMW iX5.

Οι πρώτες εκδόσεις της νέας BMW X5 θα λανσαριστούν στην αγορά στα τέλη Νοεμβρίου 2026, ενώ οι αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027. Η παραγωγή θα ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, με το εργοστάσιο του Spartanburg στις ΗΠΑ να αναλαμβάνει τη μαζική παραγωγή της πέμπτης γενιάς της BMW X5 από τον Αύγουστο του 2026.