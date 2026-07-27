Με νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να στείλει δημόσιες ευχές στη μητέρα του Φάνη Μπότση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός και παρουσιάστρια εμφανίζεται να χορεύει μαζί με την πεθερά της, ενώ πάνω στην ανάρτηση έγραψε: «Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη πεθερά του κόσμου».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα με την πεθερά της /Φωτογραφία Instagram

Η δημοσίευση έφερε ξανά στο προσκήνιο εικόνες από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, ο οποίος έγινε στη Μεσσηνία, σε μια ρομαντική τελετή. Η ανάρτηση απευθυνόταν στη μητέρα του συζύγου της και συνοδευόταν από ένα προσωπικό στιγμιότυπο από εκείνη την ημέρα.

Η Δανάη Μπάρκα κι οι αναρτήσεις μετά τον γάμο με τον Φάνη Μπότση

Λίγο καιρό μετά τον γάμο, η Δανάη Μπάρκα είχε μοιραστεί και ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την ίδια ημέρα, συνοδεύοντάς το με εκτενές προσωπικό κείμενο. Όπως είχε αναφέρει τότε, επρόκειτο για μια ανάρτηση έναν μήνα μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Στη λεζάντα του post είχε γράψει: «1.) Ένας μήνας "γυναίκα του”. Και ναι, σε μια χρονιά άλλα ντ’άλλα,σ’ένα καλοκαίρι που ΜΟΝΟ αυτό δεν προμήνυε,δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί (αρχικά!) κάπως ενώθηκαν μέσα στην τρέλα και τα γέλια και συνέβη αυτό. 2.) Αν ξυπνάς έτσι μετά από πάρτυ,κάτι πήγε καλά. 3.) Προ των πυλών -κυριολεκτικά. 4.) Σύζυγοι 🧿😘 5.) Συρτό στα δύο κι όλοι όρθιοι. 6.) Οι καλύτεροι καλεσμένοι είναι αυτοί που ξέρεις ότι χαίρονται με την χαρά σου. Γαμήλιο tip: κάλεσε στο γάμο σου ΜΟΝΟ όσους θες εσύ κι ο/η σύντροφος σου. ΚΑΝΕΝΑΝ πρέπει ΚΑΝΕΝΑΝ υποχρέωση. Αυτούς που θα σε γιορτάσουν και θα κάνετε μαζί πάρτυ. Έτσι θα το χαρείς κι έτσι θα το χαρούν. 7.) Ή δείχνουμε βέρες ή μουντζώνουμε τους εαυτούς μας😂 ο χρόνος θα δείξει. 8.) Βιβάλντι. Ή αλλιώς έβρεξε,πάγωσε,ζέστανε,φύσηξε. Όλες οι εποχές σε 12 ώρες. Αλλά όλα με το μέρος μας (και με κουβέρτες απ το ξενοδοχείο) 9.) Μήνυση απ τους @mirodesigners που φορούσα πέπλο και νυφικό 3 μέρες σερί στο σπίτι. (Τώρα μου το πήραν για καθαριστήριο γιατί 15αυγουστο ψήνομαι να το βάλω στο πανηγύρι του Κάμπου😂) 10.) Η κουμπάρα στο σωστό mood. 11.) Γαϊτανάκι . Η @mary_giatra έτρεχε τελευταία στιγμή να κόψει κορδέλες για κάθε τρέλα που μου ερχόταν στο μυαλό. Αλλά γι αυτό είναι η καλύτερη. 12.) Ριγιούνιον καμαρινιού προετοιμασίας (ο Αλεξανδρόπουλος ήρθε αργότερα δυστυχώς) με @garyfallia_oroklou @ @stamatogiannopoulou . Όπως ακριβώς με ετοίμαζαν στο πρωινό. Με κόπο αλλά κέφι😂 13.) Mr&Mrs Botsi. 🤍 ————- Υ.Γ : Ναι,έχω ακόμα χιλιάδες μηνύματα σε ίνσταγκραμ,Viber, WhatsApp, κινητό και παντού. Θα απαντήσω αλήθεια και σας ευχαριστώ για την αγάπη σε καιρούς που δεν είναι δεδομένη. Υ.Γ2: Εύχομαι σε κάθε κορίτσι εκεί έξω να βρει εκείνον που θα κάνουν μαζί τρέλες,που θα αλλάζουν μαζί,που θα κυνηγάνε νέα όνειρα και περιπέτειες και που θα κοιμούνται το βράδυ αγκαλιά με σεβασμό & ειλικρίνεια. Ευχομαι σε κάθε αγόρι να καταλάβει ότι μάγκα σε κάνει η αυθεντικότητα,η αλήθεια,η τρυφερότητα και η φροντίδα σε σένα και στους γύρω σου και να βρει ένα κορίτσι να του κρατάει το χέρι στα εύκολα και στα δύσκολα. Υ.Γ 3: Γλεντήστε τη ζωή γιατί χανόμαστε. Μια είναι άλλωστε και αξίζει να τα ζούμε όλα».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα