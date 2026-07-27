Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της

Οι ευχές στη μητέρα του συζύγου του, Φάνη Μπότση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.07.26 , 10:31 Σύρος: Ιατροδικαστική και άρση απορρήτου θα ρίξουν φως στη δολοφονία
27.07.26 , 10:12 Ευγενία Σαμαρά: Αυτός είναι ο «καλύτερος συνταξιδιώτης στη ζωή»!
27.07.26 , 10:00 Συνταγή για γλυκό ψυγείου με βάση το τσουρέκι. Τέλειο για το καλοκαίρι
27.07.26 , 09:58 Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος
27.07.26 , 09:37 Πεπόνι: Το απόλυτο light σνακ για την παραλία - Πόσες θερμίδες έχει;
27.07.26 , 09:37 Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
27.07.26 , 09:12 Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο από τον γάμο
27.07.26 , 09:09 Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία του Νεδέλκου από το πάρτι της βαφτιστήρας της
27.07.26 , 09:07 Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη
27.07.26 , 09:03 Τζένη Kαρέζη: Οι έρωτες και η αιτία του θανάτου της
27.07.26 , 09:00 IVECO: Νέα γενιά οχημάτων και υπηρεσιών για οδηγούς και στόλους
27.07.26 , 08:50 Μακελειό σε φεστιβάλ στο Σιάτλ: Δύο νεκροί - Τραυματίστηκε 2χρονο παιδί
27.07.26 , 08:30 Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!
27.07.26 , 07:54 Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» λέει από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός
27.07.26 , 07:39 Φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Οι φλόγες απειλούν το Μπορντό
Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία του Νεδέλκου από το πάρτι της βαφτιστήρας της
Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος
Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο από τον γάμο
Ευγενία Σαμαρά: Αυτός είναι ο «καλύτερος συνταξιδιώτης στη ζωή»!
Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» λέει από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε φωτογραφία από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση στο Instagram, ευχόμενη χρόνια πολλά στη μητέρα του.
  • Στη φωτογραφία, η Δανάη χορεύει με την πεθερά της, αναδεικνύοντας τη σχέση τους.
  • Η ανάρτηση επανέφερε μνήμες από τον γάμο στη Μεσσηνία, μια ρομαντική τελετή.
  • Η Δανάη είχε μοιραστεί και προηγούμενες αναρτήσεις με προσωπικά στιγμιότυπα και σκέψεις για τη νέα της ζωή.
  • Ευχήθηκε σε όλους να ζουν τη ζωή τους με αυθεντικότητα και αγάπη.

Με νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να στείλει δημόσιες ευχές στη μητέρα του Φάνη Μπότση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους. 

Δανάη Μπάρκα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες φωτογραφίες από τον γάμο της

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός και παρουσιάστρια εμφανίζεται να χορεύει μαζί με την πεθερά της, ενώ πάνω στην ανάρτηση έγραψε: «Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη πεθερά του κόσμου».

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα με την πεθερά της /Φωτογραφία Instagram

Η δημοσίευση έφερε ξανά στο προσκήνιο εικόνες από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, ο οποίος έγινε στη Μεσσηνία, σε μια ρομαντική τελετή. Η ανάρτηση απευθυνόταν στη μητέρα του συζύγου της και συνοδευόταν από ένα προσωπικό στιγμιότυπο από εκείνη την ημέρα.

Δανάη Μπάρκα: Ο γάμος και το καλοκαίρι της πάνε πολύ - Δες γιατί!

Η Δανάη Μπάρκα κι οι αναρτήσεις μετά τον γάμο με τον Φάνη Μπότση

Λίγο καιρό μετά τον γάμο, η Δανάη Μπάρκα είχε μοιραστεί και ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την ίδια ημέρα, συνοδεύοντάς το με εκτενές προσωπικό κείμενο. Όπως είχε αναφέρει τότε, επρόκειτο για μια ανάρτηση έναν μήνα μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Στη λεζάντα του post είχε γράψει: «1.) Ένας μήνας "γυναίκα του”. Και ναι, σε μια χρονιά άλλα ντ’άλλα,σ’ένα καλοκαίρι που ΜΟΝΟ αυτό δεν προμήνυε,δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί (αρχικά!) κάπως ενώθηκαν μέσα στην τρέλα και τα γέλια και συνέβη αυτό. 2.) Αν ξυπνάς έτσι μετά από πάρτυ,κάτι πήγε καλά. 3.) Προ των πυλών -κυριολεκτικά. 4.) Σύζυγοι 🧿😘 5.) Συρτό στα δύο κι όλοι όρθιοι. 6.) Οι καλύτεροι καλεσμένοι είναι αυτοί που ξέρεις ότι χαίρονται με την χαρά σου. Γαμήλιο tip: κάλεσε στο γάμο σου ΜΟΝΟ όσους θες εσύ κι ο/η σύντροφος σου. ΚΑΝΕΝΑΝ πρέπει ΚΑΝΕΝΑΝ υποχρέωση. Αυτούς που θα σε γιορτάσουν και θα κάνετε μαζί πάρτυ. Έτσι θα το χαρείς κι έτσι θα το χαρούν. 7.) Ή δείχνουμε βέρες ή μουντζώνουμε τους εαυτούς μας😂 ο χρόνος θα δείξει. 8.) Βιβάλντι. Ή αλλιώς έβρεξε,πάγωσε,ζέστανε,φύσηξε. Όλες οι εποχές σε 12 ώρες. Αλλά όλα με το μέρος μας (και με κουβέρτες απ το ξενοδοχείο) 9.) Μήνυση απ τους @mirodesigners που φορούσα πέπλο και νυφικό 3 μέρες σερί στο σπίτι. (Τώρα μου το πήραν για καθαριστήριο γιατί 15αυγουστο ψήνομαι να το βάλω στο πανηγύρι του Κάμπου😂) 10.) Η κουμπάρα στο σωστό mood. 11.) Γαϊτανάκι . Η @mary_giatra έτρεχε τελευταία στιγμή να κόψει κορδέλες για κάθε τρέλα που μου ερχόταν στο μυαλό. Αλλά γι αυτό είναι η καλύτερη. 12.) Ριγιούνιον καμαρινιού προετοιμασίας (ο Αλεξανδρόπουλος ήρθε αργότερα δυστυχώς) με @garyfallia_oroklou @ @stamatogiannopoulou . Όπως ακριβώς με ετοίμαζαν στο πρωινό. Με κόπο αλλά κέφι😂 13.) Mr&Mrs Botsi. 🤍 ————- Υ.Γ : Ναι,έχω ακόμα χιλιάδες μηνύματα σε ίνσταγκραμ,Viber, WhatsApp, κινητό και παντού. Θα απαντήσω αλήθεια και σας ευχαριστώ για την αγάπη σε καιρούς που δεν είναι δεδομένη. Υ.Γ2: Εύχομαι σε κάθε κορίτσι εκεί έξω να βρει εκείνον που θα κάνουν μαζί τρέλες,που θα αλλάζουν μαζί,που θα κυνηγάνε νέα όνειρα και περιπέτειες και που θα κοιμούνται το βράδυ αγκαλιά με σεβασμό & ειλικρίνεια. Ευχομαι σε κάθε αγόρι να καταλάβει ότι μάγκα σε κάνει η αυθεντικότητα,η αλήθεια,η τρυφερότητα και η φροντίδα σε σένα και στους γύρω σου και να βρει ένα κορίτσι να του κρατάει το χέρι στα εύκολα και στα δύσκολα. Υ.Γ 3: Γλεντήστε τη ζωή γιατί χανόμαστε. Μια είναι άλλωστε και αξίζει να τα ζούμε όλα».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ειρήνη» στην Επίδαυρο: Οι επώνυμοι που πήγαν στην πρεμιέρα & το απρόοπτο
Celebrities & Gossip Νεα
«Ειρήνη» στην Επίδαυρο: Οι επώνυμοι που πήγαν στην πρεμιέρα & το απρόοπτο
Ευγενία Σαμαρά
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Σαμαρά: Αυτός είναι ο «καλύτερος συνταξιδιώτης στη ζωή»!
Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο του γάμου της
Celebrities & Gossip Νεα
Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο από τον γάμο
Στέφανος Νεδέλκος
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία του Νεδέλκου από το πάρτι της βαφτιστήρας της
Αμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!
Ζήνα Κουτσελίνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ζήνα Κουτσελίνη: Απολαμβάνει τις βουτιές της στις παραλίες της Πάρου
Δανάη Μιχαλάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μιχαλάκη για μητρότητα: «Γεννιούνται φόβοι που δε φανταζόσουν ποτέ»
Γρηγόρης Μόργκαν
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
Τζένη Καρέζη
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top