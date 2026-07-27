Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, το Σάββατο 25 Ιουλίου, ανήμερα των πρώτων γενεθλίων του γιου τους.
Παντρεύτηκε η Δώρα Παντέλη: Το εντυπωσιακό νυφικό και η άφιξη της νύφης
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και το γλέντι στη Βάρκιζα.
H αθλητικογράφος δημοσίευεσε στο Instagram, πριν από λίγες ώρες, ένα βίντεο από την προετοιμασία της ως νύφη, αλλά και με το ρομαντικό νυφικό της. «The beginning of everything», έγραψε στη λεζάντα. (video credits @alexstabasopoulos)
H νύφη έφτασε στην εκκλησία με ένα εντυπωσιακό σατέν νυφικό strapless με φουσκωτή φούστα και σκίσιμο μέχρι τον μηρό. Στο κεφάλι είχε ένα μακρύ πέπλο με πέρλες.
Στο γλέντι όμως, φόρεσε ένα πιο κοντό φόρεμα για να μπορεί να χορεύει. Ήταν μίνι με ανοιχτή πλάτη και κρόσσια με λάμψεις. Το συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους το γλέντησαν με πολλή μουσική και χορό, με το πρόγραμμα του Νίκου Απέργη που τραγούδησε ζωντανά με την ορχήστρα του.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.