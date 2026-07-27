Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο από τον γάμο

Στιγμιότυπα από τον γάμο της αθλητικογράφου με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη

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Γάμος Δώρας Παντέλη: Tα instastories που δημοσίευσε από το γλέντι και τον γάμο της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν στις 25 Ιουλίου, ημέρα των πρώτων γενεθλίων του γιου τους.
  • Ο γάμος έγινε στον Ι.Ν Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και το γλέντι στη Βάρκιζα.
  • Η νύφη φόρεσε ένα εντυπωσιακό σατέν νυφικό strapless και στο γλέντι άλλαξε σε μίνι φόρεμα για χορό.
  • Η Δώρα δημοσίευσε βίντεο από την προετοιμασία της στο Instagram με τη λεζάντα 'The beginning of everything'.
  • Η μουσική του γλεντιού περιλάμβανε ζωντανή εμφάνιση του Νίκου Απέργη.

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, το Σάββατο 25 Ιουλίου, ανήμερα των πρώτων γενεθλίων του γιου τους. 

Παντρεύτηκε η Δώρα Παντέλη: Το εντυπωσιακό νυφικό και η άφιξη της νύφης

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και το γλέντι στη Βάρκιζα. 

H αθλητικογράφος δημοσίευεσε στο Instagram, πριν από λίγες ώρες, ένα βίντεο από την προετοιμασία της ως νύφη, αλλά και με το ρομαντικό νυφικό της. «The beginning of everything», έγραψε στη λεζάντα. (video credits @alexstabasopoulos)

Γάμος Δώρας Παντέλη: Απόψη του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε το γλέντι/ instagram

Γάμος Δώρας Παντέλη: Απόψη του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε το γλέντι/ instagram

H νύφη έφτασε στην εκκλησία με ένα εντυπωσιακό σατέν νυφικό strapless με φουσκωτή φούστα και σκίσιμο μέχρι τον μηρό. Στο κεφάλι είχε ένα μακρύ πέπλο με πέρλες. 

Γάμος Δώρας Παντέλη- Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Γάμος Δώρας Παντέλη- Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

 

Γάμος Δώρας Παντέλη/ instagram

Γάμος Δώρας Παντέλη/ instagram

Στο γλέντι όμως, φόρεσε ένα πιο κοντό φόρεμα για να μπορεί να χορεύει. Ήταν μίνι με ανοιχτή πλάτη και κρόσσια με λάμψεις. Το συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα. 

Δώρα Παντέλη: Tο δεύτερο νυφικό φόρεμα στο γλέντι & το βίντεο από τον γάμο

Γάμος Δώρας Παντέλη: To δεύτερο νυφικό φόρεμα που φόρεσε στο γλέντι/ instagram

Οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους το γλέντησαν με πολλή μουσική και χορό, με το πρόγραμμα του Νίκου Απέργη που τραγούδησε ζωντανά με την ορχήστρα του.  

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