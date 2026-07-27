Γάμος Δώρας Παντέλη: Tα instastories που δημοσίευσε από το γλέντι και τον γάμο της

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, το Σάββατο 25 Ιουλίου, ανήμερα των πρώτων γενεθλίων του γιου τους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και το γλέντι στη Βάρκιζα.

H αθλητικογράφος δημοσίευεσε στο Instagram, πριν από λίγες ώρες, ένα βίντεο από την προετοιμασία της ως νύφη, αλλά και με το ρομαντικό νυφικό της. «The beginning of everything», έγραψε στη λεζάντα. (video credits @alexstabasopoulos)

Γάμος Δώρας Παντέλη: Απόψη του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε το γλέντι/ instagram

H νύφη έφτασε στην εκκλησία με ένα εντυπωσιακό σατέν νυφικό strapless με φουσκωτή φούστα και σκίσιμο μέχρι τον μηρό. Στο κεφάλι είχε ένα μακρύ πέπλο με πέρλες.

Γάμος Δώρας Παντέλη- Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Γάμος Δώρας Παντέλη/ instagram

Στο γλέντι όμως, φόρεσε ένα πιο κοντό φόρεμα για να μπορεί να χορεύει. Ήταν μίνι με ανοιχτή πλάτη και κρόσσια με λάμψεις. Το συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Γάμος Δώρας Παντέλη: To δεύτερο νυφικό φόρεμα που φόρεσε στο γλέντι/ instagram

Οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους το γλέντησαν με πολλή μουσική και χορό, με το πρόγραμμα του Νίκου Απέργη που τραγούδησε ζωντανά με την ορχήστρα του.