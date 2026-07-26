Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια

Η συγκινητική αναφορά της Finos Film 34 χρόνια μετά τον θάνατό της

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Πηγή: Φωτογραφίες Finos Films

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσιεύθηκε αδημοσίευτη φωτογραφία της Τζένης Καρέζη με τη μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη, 65 χρόνια μετά, για την επέτειο θανάτου της ηθοποιού.
  • Η φωτογραφία, τραβηγμένη το 1961 από τον Κλεισθένη, αναρτήθηκε από το Στούντιο Κλεισθένης στα social media.
  • Η Τζένη Καρέζη, γνωστή για το ταλέντο της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, πέθανε το 1992 σε ηλικία 60 ετών.
  • Η ηθοποιός είχε σημαντική καλλιτεχνική παρουσία και πολιτική στάση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
  • Η σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη συζητήθηκε ευρέως, με φήμες για κόντρα, αλλά και αμοιβαία εκτίμηση.

Μια αδημοσίευτη φωτογραφία της Τζένης Καρέζη με τη μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη, δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού. Η εικόνα, τραβηγμένη στις 24 Μαΐου 1961 από τον φωτογράφο Κλεισθένη, επανέφερε στο προσκήνιο τη μνήμη μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. 

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Η ανάρτηση έγινε στον επίσημο λογαριασμό του Στούντιο Κλεισθένης στα social media και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το Στούντιο Κλεισθένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της την Θεώνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».

Η ανάρτηση του Στούντιο Κλεισθένης

Στη φωτογραφία, η Τζένη Καρέζη στέκεται σε μπαλκόνι, ενώ στο βάθος διακρίνεται η μητέρα της να την παρακολουθεί την ώρα της φωτογράφισης. Η δημοσίευση συνδέθηκε ευθέως με την επέτειο θανάτου της ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου 1992, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τον θάνατό της, την ίδια στιγμή η Finos Film απέτισε φόρο τιμής στη μεγάλη πρωταγωνίστρια μέσα από μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. «Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας τη φράση με μια εμβληματική εικόνα της Τζένης Καρέζη.

Η ζωή της Τζένης Καρέζη 

Η Τζένη Καρέζη, κατά κόσμον Ευγενία Καρπούζη, γεννήθηκε στην Αθήνα, όμως πέρασε τα παιδικά της χρόνια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας λόγω του επαγγέλματος του πατέρα της. Παρά το αυστηρό και συντηρητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, αποφάσισε από νωρίς να ακολουθήσει την υποκριτική, μια επιλογή που για την εποχή δεν θεωρούνταν αυτονόητη.

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Το κωμικό της ταλέντο αναδείχθηκε νωρίς στον κινηματογράφο και ξεχώρισε ιδιαίτερα στην ταινία Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, όπου πρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές επιτυχίες στη μεγάλη οθόνη, με συμπρωταγωνιστές κορυφαία ονόματα της εποχής, ανάμεσά τους και ο Θανάσης Βέγγος.

Παράλληλα με τον κινηματογράφο, η Τζένη Καρέζη άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο θέατρο, με ρόλους που συνδέθηκαν στενά με την πορεία της. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν η «Πάπισσα Ιωάννα» και η «Ιοκάστη», που η ίδια ξεχώριζε στην καριέρα της. Το 1992 ήθελε να ενσαρκώσει και την «Αμάντα» στον «Γυάλινο Κόσμο», ενώ ήδη έδινε μάχη με την ασθένειά της.

Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια

Τζένη Καρέζη και δικτατορία: «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» και η σύλληψη

Ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της δημόσιας παρουσίας της γράφτηκε το 1973, όταν ανέβασε μαζί με τον σύζυγό της, Κώστα Καζάκο, την παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο». Το έργο περιλάμβανε αντιδικτατορικά μηνύματα, τα οποία δεν πέρασαν απαρατήρητα από το καθεστώς.

Οι πολιτικές θέσεις που εκφράζονταν μέσα από την παράσταση οδήγησαν στη σύλληψη και των δύο. Η παρουσία της Τζένης Καρέζη στη διάρκεια της δικτατορίας δεν περιορίστηκε στην καλλιτεχνική της ιδιότητα, αλλά συνδέθηκε και με δημόσια στάση απέναντι στην πολιτική πραγματικότητα της περιόδου.

Η ίδια είχε μιλήσει με σαφήνεια για την αξία που έδινε στην αλήθεια, λέγοντας: «Εγώ την αλήθεια τη λατρεύω. Όποιος απομακρύνεται από την Αλήθεια οδεύει προς τον θάνατο, τον όποιο θάνατο». 

Τζένη Καρέζη: Φωτογραφία - ντουμέντο από την πρώτη της διεθνή ταινία

Η σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και οι φήμες για κόντρα

Συχνά στο δημόσιο πεδίο συζητήθηκε η σχέση της Τζένης Καρέζη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθώς οι δύο ηθοποιοί κυριάρχησαν την ίδια περίοδο και αποτέλεσαν τις πιο εμπορικές γυναικείες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ταινίες τους σημείωναν μεγάλη επιτυχία και αυτό τροφοδοτούσε επίμονα δημοσιεύματα και φήμες για ανταγωνισμό.

Ο Τύπος της εποχής παρουσίαζε συχνά μια έντονη κόντρα ανάμεσά τους. Ωστόσο, στις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους έδιναν διαφορετική εικόνα. Μάλιστα, υπήρξε και υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης, στην οποία έφτασαν να αλληλοϋποστηρίζονται στις δικαστικές αίθουσες.

Οι εκτιμήσεις για το τι πραγματικά ίσχυε στις σχέσεις των δύο σταρ παρέμειναν διαφορετικές. Εκείνο που προκύπτει από τις δημόσιες αναφορές είναι ότι, ανεξάρτητα από όσα είχαν προηγηθεί στα πρώτα χρόνια της πορείας τους, αργότερα υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση για τη διαφορετικότητα και την καλλιτεχνική ταυτότητα της καθεμιάς.

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