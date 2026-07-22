Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Πρώτη Δημοσίευση: 22.07.26, 17:14
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, Κρίνο & Αγκάθι, εξερευνά τη σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών, των Αρβανίτηδων και Δρογούτηδων.
  • Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Μαρία Παπαφωτίου πρωταγωνιστούν ως το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι, υποδυόμενοι τον Μήτρο και τη Λαμπρινή Αρβανίτη αντίστοιχα.
  • Η σειρά περιλαμβάνει μυστικά, πάθη και οικογενειακές εντάσεις, με έντονη χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών.
  • Ο Τάσος Ιορδανίδης συνεχίζει την επιτυχημένη θεατρική περιοδεία της παράστασης Θέλω να σου κρατάω το χέρι, με sold out σε πολλές πόλεις.
  • Απρόοπτα και αυτοσχεδιασμοί κατά τη διάρκεια παραστάσεων έχουν ενθουσιάσει το κοινό, αποδεικνύοντας τη μαγεία του θεάτρου.

Ένα ανελέητο γαϊτανάκι μίσους, έρωτα και καλά κρυμμένων μυστικών ανάμεσα στους Αρβανίτηδες και τους Δρογούτηδες, ξετυλίγεται στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, Κρίνο & Αγκάθι.

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Δύο οικογένειες εγκλωβισμένες σε μια διαχρονική σύγκρουση. Ένα κουβάρι από πάθη, μίσος και μυστικά που μένουν θαμμένα στο φως. Εκτός από τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την Αναστασία Παντούση, στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας βρίσκεται το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι που έρχεται για να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και να συγκινήσει το κοινό: ο λόγος για τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Μαρία Παπαφωτίου.

Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι

Ο Τάσος Ιορδανίδης υποδύεται τον Μήτρο Αρβανίτη. Γοητευτικός, επιβλητικός, παμπλούτος και περήφανος, ο Μήτρος μοιάζει να διαθέτει τα πάντα: ισχύ, πλούτο και μια αψεγάδιαστη δημόσια εικόνα. Είναι όμως αυτό που φαίνεται; Πίσω από την επικίνδυνη γοητεία του κρύβεται ένα σκληρό πρόσωπο που ελάχιστοι μπορούν να διακρίνουν κι ακόμα λιγότεροι να αντέξουν.

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Την περασμένη τηλεοπτική σεζόν η Μαρία Παπαφωτίου συμμετείχε στη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας

Την περασμένη τηλεοπτική σεζόν η Μαρία Παπαφωτίου συμμετείχε στη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας

Δίπλα του, σε έναν ρόλο γεμάτο εσωτερική ένταση και αινιγματικό βάθος, η Μαρία Παπαφωτίου ενσαρκώνει τη Λαμπρινή Αρβανίτη. Στα 35 της χρόνια, η Λαμπρινή είναι μια γυναίκα μοναχική, ψυχρή, αλλά και εκθαμβωτικά όμορφη. Προερχόμενη από εξίσου αρχοντική κι εύπορη οικογένεια, θυμάται ακόμα τη στιγμή που της παρουσίασαν τον νέο της αρραβωνιαστικό. Η χαρά της τότε ήταν ανείπωτη· έβλεπε μπροστά της τον άντρα των ονείρων της. Σήμερα, όμως, είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που υποψιάζεται τι κρύβεται πίσω από το προσωπείο του συζύγου της.

Τον οικογενειακό τους πυρήνα συμπληρώνει η Λυδία Σγουράκη, υποδυόμενη τη 17χρονη κόρη τους, η οποία μεγαλώνει μέσα στις εύθραυστικες ισορροπίες και τη σκιά των μυστικών του σπιτιού.

Με εκρηκτική χημεία, σπάνιο υποκριτικό βάρος και μια δυναμική σχέση που ισορροπεί οριακά ανάμεσα στο πάθος και την αμφιβολία, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Μαρία Παπαφωτίου συνθέτουν ένα τηλεοπτικό δίδυμο καθηλωτικό, έτοιμο να αφήσει το δικό του ισχυρό αποτύπωμα.

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Σταθερά στην κορυφή το Θέλω να σου κρατάω το χέρι - Σαρωτική επιτυχία και διαδοχικά sold out

Παράλληλα με τα τηλεοπτικά του βήματα, ο Τάσος Ιορδανίδης επιβεβαιώνει την τεράστια αγάπη που του τρέφει το κοινό και στο θεατρικό σανίδι. Η καλοκαιρινή περιοδεία της αγαπημένης παράστασης Θέλω να σου κρατάω το χέρι, στην οποία πρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του Θάλεια Ματίκα, συνεχίζεται με εντυπωσιακή ανταπόκριση και διαδοχικά sold out σε κάθε σταθμό της.

Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι

Από την Ξάνθη, το Κιλκίς και την Κατερίνη, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο, η παράσταση αποδεικνύεται μία από τις πλέον αγαπημένες θεατρικές προτάσεις του φετινού καλοκαιριού. Η βαθιά επικοινωνία των πρωταγωνιστών με τους θεατές επιβεβαιώνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με το παρατεταμένο χειροκρότημα, την έντονη συγκίνηση και τα εξαιρετικά σχόλια να συνοδεύουν κάθε τους εμφάνιση.

Τα απρόοπτα που έγιναν viral καιι οι παραστάσεις υπο βροχή

Η αμεσότητα και ο αυτοσχεδιασμός των ηθοποιών χάρισαν ήδη μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Στο θέατρο του Κιλκίς, η απρόσμενη «εισβολή» μιας ακρίδας πάνω στο σκηνικό έγινε αμέσως viral στα social media: ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, χωρίς να χάσουν τη συγχορδία τους, ενέταξαν τη στιγμή στην παράσταση, δημιουργώντας έναν απολαυστικό αυτοσχεδιασμό που ξεσήκωσε το κοινό σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Θάλεια Ματίκα: «Έχω κι εγώ τα σκοτάδια μου, αλλά τελικά η ζωή είναι αυτή!»

Η αφοσίωση του κόσμου, όμως, φάνηκε και στις παραστάσεις της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης. Παρά την απρόσμενη βροχή, οι θεατές δεν πτοήθηκαν λεπτό· άνοιξαν τις ομπρέλες τους και παρακολούθησαν την παράσταση μέχρι το τελευταίο λεπτό, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει αληθινή θεατρική μαγεία, τίποτα δεν μπορεί να την εμποδίσει.

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ΤΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
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ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
 |
ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ
 |
ANT1
 |
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΧΕΡΙ
 |
ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΤΙΚΑ
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