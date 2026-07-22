Στην Πάρο βρίσκεται η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπου περνάει ένα ακόμη ξέγνοιαστο οικογενειακό καλοκαίρι. Η παρουσιάστρια του Alpha γεμίζει μπαταρίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο δικό της προσωπικό καταφύγιο τους θερινούς μήνες.

Η ίδια έχει μπει για τα καλά σε καλοκαιρινό mood, αφού έχει προσαρμοστεί πλήρως στους αργούς ρυθμούς που επιτάσσει το κυκλαδίτικο νησί.

Με τα επαγγελματικά της να μπαίνουν σε παύση κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, η τρυφερή μανούλα έχει αφοσιωθεί στα τρία της παιδιά. Όλοι μαζί μετρούν μπάνια στη θάλασσα, παγωτά και βόλτες στα γραφικά σοκάκια.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Για δείπνο με τη μητέρα και τον γιο της

Το βράδυ της Τρίτης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία από το δείπνο που απόλαυσε μαζί με τη μητέρα της. Οι δυο τους απεικονίζονται να κρατιούνται από το χέρι, σε ένα στιγμιότυπο γεμάτο αγάπη και ζεστασιά.

Η τρυφερή φωτογραφία που πόσταρε η παρουσιάστρια με τη μαμά της

Λίγο αργότερα μοιράστηκε μια νέα ατμοσφαιρική φωτογραφία, ποζάροντας με τον 8χρονο γιο της, Γιάννη, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, όπου η μέρα παραδίδει τη σκυτάλη στη νύχτα. Για τη βόλτα της επέλεξε ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα με λεπτές τιράντες και βαθύ ντεκολτέ, σε λευκή βάση με έντονο λαχανί-κίτρινο αφηρημένο μοτίβο.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με τον γιο της μπροστά από το ηλιοβασίλεμα της Πάρου

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός, έχουν δημιουργήσει μια όμορμη και δεμένη οικογένεια, αποτελούμενη από τρία παιδιά με τα ονόματα τη Νάγια. Μαίρη και Γιάννης - Εφραίμ. Το ευτυχισμένο ζευγάρι περνά κάθε καλοκαίρι μεγάλο μέρος των διακοπών του στην Πάρο, όπου διαθέτει εξοχική κατοικία, με την οικοδέσποινα του «Happy Day» να μοιράζεται συχνά μικρές στιγμές από την καθημερινότητά τους στο νησί.