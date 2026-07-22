Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον εντόπισαν οι δύο δίδυμες κόρες του, 16 ετών, οι οποίες τον καλούσαν στο τηλέφωνο, αλλά εκείνος δεν απαντούσε. Ανήσυχες πήγαν στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Nεκρός στο γραφείο του στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου βρέθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου - Intimenews

Ένοικος της πολυκατοικίας άκουσε τις φωνές των κοριτσιών και κάλεσε τον θυρωρό, ο οποίος και άνοιξε το γραφείο του ποινικολόγου και οι δυο ανήλικες βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα του νεκρού πατέρα τους.

Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε σε εμβρυακή στάση μέσα σε μια λίμνη αίματος - Intimenews

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ στο γραφείο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Όπως είπε μάλιστα ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομιών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γ. Καλλιακμάνης στο Mega, βρέθηκε και ένα μαχαίρι, αλλά ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν το μαχαίρι αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Άλλωστε, σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, ο Σταύρος Γεωργίου έμενε κιόλας στον χώρο που ήταν το δικηγορικό του γραφείο, επομένως είναι λογικό να βρέθηκε εκεί κάποιο μαχαίρι.

Στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του δικηγόρου, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι τον αναζητούσε και εκείνος από το μεσημέρι, χωρίς να καταφέρει να μιλήσει μαζί του.

Τον Σταύρο Γεωργίου βρήκαν νεκρό οι 16χρονες δίδυμες κόρες του, που τον αναζητούσαν για ώρα - Intimenews

Αμέσως μετά, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκια της Ασφάλειας και των εγκληματολογικών εργαστηρίων πραγματοποίησαν αυτοψία.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα - Intimenews

Στον χώρο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ δόθηκε εντολή να παραμείνει ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων.

Στο σημείο, όπου βρέθηκε νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, που απέκλεισε τον χώρο - Intimenews

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν τις Αρχές να ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Οι αξιωματικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. σάρωσαν τον τόπο, όπου βρέθηκε νεκρός ο δικηγόρος για αποτυπώματα και ίχνη DNA, ενώ θα ελεγχθεί και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται κοντά στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, ώστε να διαπιστωθεί ποιος μπήκε στην πολυκατοικία τις επίμαχες ώρες που τον αναζητούσαν οι κόρες του.

Πληροφορίες τέλος αναφέρουν ότι ο χώρος δεν ήταν αναστατωμένος, στοιχείο που απομακρύνει το ενδεχόμενο της ληστείας.