Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει στο διεθνές προσκήνιο τη Μεσσηνία, την εντυπωσιακή περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, σε τοποθεσίες όπως η Πύλος, η παραλία Βοϊδοκοιλιά, το Σπήλαιο του Νέστορα και το Κάστρο της Μεθώνης.

Αν και οι χώροι ανήκουν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους – από την Εποχή του Χαλκού έως τα βυζαντινά και ενετικά χρόνια – αποτελούν μέρη μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που φιλοξενούν μερικούς από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδας.

Οδύσσεια: Τα γυρίσματα στην Πύλο και ο βασιλιάς Νέστορας

Η παραθαλάσσια Πύλος κατέχει ξεχωριστή θέση τόσο στην ελληνική μυθολογία, όσο και στην ιστορία.

Στην Οδύσσεια, ο Τηλέμαχος, γιος του Οδυσσέα, ταξίδεψε στην Πύλο αναζητώντας πληροφορίες για τον αγνοούμενο πατέρα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Εκεί συνάντησε τον βασιλιά Νέστορα, έναν από τους σοφότερους και πιο σεβαστούς ηγέτες των Αχαιών.

Το κάστρο της Πύλου / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αντώνης Νικολόπουλος)

Η ιστορική σημασία της περιοχής είναι εξίσου μεγάλη. Περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια της σύγχρονης Πύλου βρίσκεται το περίφημο Ανάκτορο του Νέστορα, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μυκηναϊκά ανάκτορα που έχουν ανακαλυφθεί.

Χρονολογείται γύρω στο 1.300 π.Χ. και αποκαλύπτει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της Μυκηναϊκής Ελλάδας, με βασιλικά διαμερίσματα, αποθήκες, εργαστήρια και εκατοντάδες πινακίδες Γραμμικής Β, τα αρχαιότερα γνωστά γραπτά τεκμήρια της ελληνικής γλώσσας.

Το Ανάκτορο του Νέστορα / Φωτογραφίες e-messinia.com

Η σημερινή Πύλος συνδυάζει τη σπουδαία αυτή ιστορία με τη μεσογειακή γοητεία της. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν στο γραφικό λιμάνι, να απολαύσουν την κεντρική πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, τα παραθαλάσσια καφέ και το Νιόκαστρο, που δεσπόζει πάνω από τον κόλπο του Ναβαρίνου.

Οδύσσεια: Η Βοϊδοκοιλιά, ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς

Ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες τοποθεσίες της Μεσσηνίας που συνδέονται με την ταινία ξεχωρίζει η παραλία Βοϊδοκοιλιά, γνωστή για το χαρακτηριστικό ημικυκλικό της σχήμα, τα γαλαζοπράσινα νερά και το παρθένο φυσικό της περιβάλλον.

Θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας και σχηματίζει έναν σχεδόν τέλειο κόλπο σε σχήμα Ω. Παράλληλα, προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Η παραλία Βοϊδοκοιλιά / Φωτογραφία pexels (Ejov Igor)

Ακριβώς πίσω της βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, ένας σημαντικός υδροβιότοπος που φιλοξενεί πολλά είδη αποδημητικών πουλιών.

Οδύσσεια: Το Σπήλαιο του Νέστορα

Πάνω από τη Βοϊδοκοιλιά βρίσκεται το Σπήλαιο του Νέστορα, ένα φυσικό σπήλαιο με πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το σπήλαιο συνδέεται με τον βασιλιά Νέστορα και μεταγενέστερες ερμηνείες των ομηρικών αφηγήσεων. Ωστόσο, τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο χώρος κατοικήθηκε ήδη από την προϊστορική εποχή, γεγονός που τον καθιστά σημαντικό τόσο ως φυσικό μνημείο όσο και ως τόπο ανθρώπινης παρουσίας εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Η σύντομη πεζοπορία μέχρι το σπήλαιο ανταμείβει τους επισκέπτες με μοναδική θέα στη Βοϊδοκοιλιά, τη λιμνοθάλασσα και τις ακτές της περιοχής.

Οδύσσεια: Το εμβληματικό Κάστρο της Μεθώνης

Το Κάστρο της Μεθώνης, στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεία της Ελλάδας. Χτίστηκε και επεκτάθηκε από τους Ενετούς κατά τον Μεσαίωνα και εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα θαλάσσια οχυρά της ανατολικής Μεσογείου.

Τα επιβλητικά τείχη του εκτείνονται μέσα στη θάλασσα, ενώ ο περίφημος Μπούρτζι, το μικρό οκταγωνικό φρούριο που συνδέεται με το κάστρο μέσω μιας στενής πέτρινης γέφυρας, αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα μεσαιωνικά μνημεία της χώρας.

Το Κάστρο της Μεθώνης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Πέρα από τις τοποθεσίες των γυρισμάτων, η Μεσσηνία προσφέρει σπουδαία αξιοθέατα, όπως η Αρχαία Μεσσήνη, μία από τις καλύτερα διατηρημένες αρχαίες πόλεις της χώρας, η καστροπολιτεία της Κορώνης, το ψαροχώρι της Γιάλοβας και το πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο Costa Navarino.