Ο Βασίλης Κικίλιας έκανε κατάδυση στην Αμοργό!

«Κάτω από το νερό, όλα σωπαίνουν» γράφει ο υπουργός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε την Αμοργό για το πρόγραμμα «Αμοργόραμα», που προάγει τη βιώσιμη αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
  • Πραγματοποίησε κατάδυση στα νερά της Αμοργού, γνωστά από την ταινία «Απέραντο Γαλάζιο».
  • Υπογράμμισε τη σημασία των επαγγελματιών αλιέων και ζήτησε μέτρα προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις καθαρισμού ακτών και κανόνες βιώσιμης αλιείας κατά τις περιόδους αναπαραγωγής.
  • Η πρωτοβουλία έχει θεσμοθετηθεί και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με επιστημονική υποστήριξη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην Αμοργό βρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την ενημέρωσή του για το πρόγραμμα «Αμοργόραμα», μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στο επίκεντρό της τη βιώσιμη αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από στελέχη του υπουργείου, επισκέφθηκε το νησί των Κυκλάδων και πραγματοποίησε κατάδυση στα καταγάλανα νερά της Αμοργού, τα οποία έγιναν παγκοσμίως γνωστά μέσα από την εμβληματική ταινία «Απέραντο Γαλάζιο» του Λυκ Μπεσόν.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Βασίλης Κικίλιας μοιράστηκε στιγμές από την επίσκεψή του, περιγράφοντας την εμπειρία της κατάδυσης και υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης του θαλάσσιου πλούτου της χώρας.

«Κάτω από το νερό, όλα σωπαίνουν. Δεν ακούς τίποτα. Μόνο τις σκέψεις σου, μέχρι που αδειάζουν κι αυτές», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη μοναδική εμπειρία που έζησε στα νερά της Αμοργού.

Δες την ανάρτησή του:

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των επαγγελματιών αλιέων του νησιού, οι οποίοι αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη πίσω από το «Αμοργόραμα», ζητώντας τη λήψη μέτρων για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως ο καθαρισμός των ακτών, η προσωρινή αποχή από την αλιευτική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και η εφαρμογή κανόνων βιώσιμης αλιείας κατά τις περιόδους αναπαραγωγής των ψαριών.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κικίλια, η πρωτοβουλία έχει πλέον θεσμοθετηθεί, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και υποστηρίζεται επιστημονικά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει ενεργό ρόλο στην επίβλεψη και εφαρμογή των μέτρων.

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