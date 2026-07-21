Ιφιγένεια Τζόλα: Ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στο Ποζιτάνο

Η Βασιλική της «Γης της ελιάς» απολαμβάνει το καλοκαίρι της

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Η Ιφιγένεια Τζόλα το... έκαψε στα γενέθλιά της!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιφιγένεια Τζόλα απολαμβάνει διακοπές στο Ποζιτάνο, Ιταλία.
  • Η ηθοποιός είναι γνωστή από τη σειρά "Γη της ελιάς".
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram με ολόσωμο μαγιό και συγκέντρωσε πολλά likes.
  • Το Ποζιτάνο είναι δημοφιλής προορισμός για διεθνείς προσωπικότητες.
  • Η περιοχή είναι γνωστή για την ομορφιά και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά της.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει να απολαμβάνει η Ιφιγένεια Τζόλα, η οποία αυτή τη φορά ταξίδεψε εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ιταλίας.

Ιφιγένεια Τζόλα: Ο λόγος που γιόρτασε τα γενέθλιά της στη Γερμανία

Η αγαπημένη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Βασιλικής στη σειρά του MEGA «Γη της ελιάς», βρίσκεται στο μαγευτικό Ποζιτάνο, το εντυπωσιακό θέρετρο της Τυρρηνικής Θάλασσας που αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο προορισμό του διεθνούς τζετ σετ.

Μέσα από τη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Ιφιγένεια Τζόλα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ποζάροντας με ένα κομψό ολόσωμο μαγιό σε ουδέτερη απόχρωση, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη μοναδική θέα που προσφέρει η ιταλική Ριβιέρα.

Οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν αμέσως εκατοντάδες likes και κολακευτικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι ξεχώρισαν τόσο τη φυσική ομορφιά της όσο και την elegant καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Δες την ανάρτησή της:

 

Ιφιγένεια Τζόλα: Ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στο Ποζιτάνο

Ιφιγένεια Τζόλα: Ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στο Ποζιτάνο

Ιφιγένεια Τζόλα: Ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στο Ποζιτάνο

Το Ποζιτάνο θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της ακτής Αμάλφι, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος, της μόδας και των επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.

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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΟΛΑ
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ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
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