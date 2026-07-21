Ιφιγένεια Τζόλα: Ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στο Ποζιτάνο

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει να απολαμβάνει η Ιφιγένεια Τζόλα, η οποία αυτή τη φορά ταξίδεψε εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ιταλίας.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Βασιλικής στη σειρά του MEGA «Γη της ελιάς», βρίσκεται στο μαγευτικό Ποζιτάνο, το εντυπωσιακό θέρετρο της Τυρρηνικής Θάλασσας που αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο προορισμό του διεθνούς τζετ σετ.

Μέσα από τη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Ιφιγένεια Τζόλα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ποζάροντας με ένα κομψό ολόσωμο μαγιό σε ουδέτερη απόχρωση, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη μοναδική θέα που προσφέρει η ιταλική Ριβιέρα.

Οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν αμέσως εκατοντάδες likes και κολακευτικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι ξεχώρισαν τόσο τη φυσική ομορφιά της όσο και την elegant καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Δες την ανάρτησή της:

Το Ποζιτάνο θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της ακτής Αμάλφι, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος, της μόδας και των επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.