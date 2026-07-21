Με χρόνο 7:25.068 λεπτά, η BMW M2 με M Performance Track Kit ήταν κατά 0,5 δλ. ταχύτερη από την BMW M2 CS. Ο χρόνος αυτός ήταν αποτέλεσμα του νέου πλαισίου που εξελίχθηκε ειδικά για την M2, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο αεροδυναμικό πακέτο. Η έμφαση δίνεται στη συνεχή βελτιστοποίηση της BMW M2 για χρήση σε trackdays, με εξαρτήματα που αναβαθμίζουν περαιτέρω την ακρίβεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις στην πίστα. «Με το νέο M Performance Track Kit, προσφέρουμε στην κοινότητα των trackdays ασυμβίβαστη απόδοση, ειδικά προσαρμοσμένη στη BMW M2», δηλώνει ο Jonas Krauss, Head of Product Management BMW M Performance Parts.
Το πακέτο περιλαμβάνει κύρια αεροδυναμικά στοιχεία και εξαρτήματα πλαισίου, όπως ρυθμιζόμενο εμπρός splitter, aero flicks, χειροκίνητα ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή τύπου swan-neck με ειδική λειτουργία Race Mode, καθώς και coilover ανάρτηση με σύστημα αμορτισέρ τεχνολογίας μηχανοκίνητου αθλητισμού, η οποία για πρώτη φορά φέρει έγκριση για χρήση στον δρόμο. Η συνεργασία αυτών των εξαρτημάτων προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και απόδοση στο όριο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα και τις δυνατότητες της BMW M2 στην πίστα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.