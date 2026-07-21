Με χρόνο 7:25.068 λεπτά, η BMW M2 με M Performance Track Kit ήταν κατά 0,5 δλ. ταχύτερη από την BMW M2 CS. Ο χρόνος αυτός ήταν αποτέλεσμα του νέου πλαισίου που εξελίχθηκε ειδικά για την M2, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο αεροδυναμικό πακέτο. Η έμφαση δίνεται στη συνεχή βελτιστοποίηση της BMW M2 για χρήση σε trackdays, με εξαρτήματα που αναβαθμίζουν περαιτέρω την ακρίβεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις στην πίστα. «Με το νέο M Performance Track Kit, προσφέρουμε στην κοινότητα των trackdays ασυμβίβαστη απόδοση, ειδικά προσαρμοσμένη στη BMW M2», δηλώνει ο Jonas Krauss, Head of Product Management BMW M Performance Parts.

Το πακέτο περιλαμβάνει κύρια αεροδυναμικά στοιχεία και εξαρτήματα πλαισίου, όπως ρυθμιζόμενο εμπρός splitter, aero flicks, χειροκίνητα ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή τύπου swan-neck με ειδική λειτουργία Race Mode, καθώς και coilover ανάρτηση με σύστημα αμορτισέρ τεχνολογίας μηχανοκίνητου αθλητισμού, η οποία για πρώτη φορά φέρει έγκριση για χρήση στον δρόμο. Η συνεργασία αυτών των εξαρτημάτων προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και απόδοση στο όριο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα και τις δυνατότητες της BMW M2 στην πίστα.