Μια απρόσμενη και άκρως διασκεδαστική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο, με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πετεινάρου και ξεσήκωσε το κοινό, ενώ ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν και ο αγαπημένος της, που παρακολουθούσε με χαμόγελο την εμφάνισή της και την καμάρωνε on stage.

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV αποφάσισε να του βάλει... δύσκολα. Του έδωσε ένα πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;», προτρέποντάς τον να το σηκώσει την ώρα που εκείνη τραγουδούσε!

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όμως, δεν... τσίμπησε!. Μόλις είδε το πανό, ξέσπασε σε γέλια και έκανε ξεκάθαρο πως δεν είχε καμία διάθεση να μετατρέψει τη συναυλία της συντρόφου του σε... πρόταση γάμου!

Δες το βίντεο του Mykonos Live TV:

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που παρακολούθησε την συναυλία μαζί με την καλή του φίλη Κατερίνα Τοπούζογλου, αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Ρίας αφού δε σταμάτησε να τραγουδάει, να χορεύει και να βγάζει βίντεο!