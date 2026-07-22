Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»

Ξέσπασε σε γέλια το γνωστό μοντέλο

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Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Tα βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram από τη Μύκονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε στο επίκεντρο με ένα πανό που έγραφε "Ρία, θα με παντρευτείς;".
  • Ο Αλεξάνδρου γέλασε και αρνήθηκε να σηκώσει το πανό κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Ρίας.
  • Παρακολούθησε τη συναυλία με τη φίλη του Κατερίνα Τοπούζογλου, αποδεικνύοντας ότι είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Ρίας.
  • Ο Δημήτρης συμμετείχε ενεργά, τραγουδώντας και χορεύοντας καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Μια απρόσμενη και άκρως διασκεδαστική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο, με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πετεινάρου και ξεσήκωσε το κοινό, ενώ ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν και ο αγαπημένος της, που παρακολουθούσε με χαμόγελο την εμφάνισή της και την καμάρωνε on stage.

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV αποφάσισε να του βάλει... δύσκολα. Του έδωσε ένα πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;», προτρέποντάς τον να το σηκώσει την ώρα που εκείνη τραγουδούσε!

αλεξανδρου ελληνιδου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όμως, δεν... τσίμπησε!. Μόλις είδε το πανό, ξέσπασε σε γέλια και έκανε ξεκάθαρο πως δεν είχε καμία διάθεση να μετατρέψει τη συναυλία της συντρόφου του σε... πρόταση γάμου! 

Δες το βίντεο του Mykonos Live TV:

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που παρακολούθησε την συναυλία μαζί με την καλή του φίλη Κατερίνα Τοπούζογλου, αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Ρίας αφού δε σταμάτησε να τραγουδάει, να χορεύει και να βγάζει βίντεο!

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