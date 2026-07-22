Σημαντική εξέλιξη υπάρχει στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Οι Αρχές εντόπισαν το κινητό της τηλέφωνο στο κέντρο της Αθήνας, ένα στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ένας αλλοδαπός φέρεται να βρήκε το κινητό στην Αθήνα και στη συνέχεια το πούλησε σε άλλο άτομο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη συσκευή μετά από άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο κινητό είχε γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα του.

Η συσκευή θα εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν τα διαγραμμένα αρχεία, όπως κλήσεις, μηνύματα και άλλα ψηφιακά στοιχεία που ίσως οδηγήσουν στις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης.

Παράλληλα, ο σύζυγός της κλήθηκε να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή ανήκει στη Γιου Τινγκ και έδωσε συμπληρωματική κατάθεση στους αστυνομικούς.

Εξαφάνιση Κινέζας μεσίτριας: Το τελευταίο της δρομολόγιο

Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα με προορισμό τα Εξάρχεια, όπου είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ραντεβού.

Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε σε δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση που είχε το ίδιο απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της είχε πραγματοποιήσει επαγγελματική συνάντηση στη Νίκαια, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και μια δικαστική διαμάχη στην οποία εμπλεκόταν η 50χρονη και αφορούσε οικονομικές οφειλές ύψους περίπου 500.000 ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σύνδεση με την εξαφάνισή της.

Ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα όταν χάθηκαν τα ίχνη της, υποστήριξε ότι η γυναίκα του δεν είχε σκοπό να φύγει από τη χώρα. Μάλιστα, στο σπίτι τους βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα, αποσκευές και έγγραφα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον τόσο στην ανάλυση του κινητού τηλεφώνου όσο και στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων και επαφών της Γιου Τινγκ πριν από την εξαφάνισή της.