Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

Προσπαθούν να ανακτήσουν τα διαγραμμένα αρχεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.07.26 , 23:42 Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
22.07.26 , 23:36 Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»
22.07.26 , 23:18 Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»
22.07.26 , 22:43 Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών - Το νέο πορτρέτο του
22.07.26 , 22:26 Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του
22.07.26 , 22:20 H Eλλάδα αποκτά θόλο αεράμυνας - Αποφασίζει το ΚΥΣΕΑ
22.07.26 , 22:17 Καύσωνας: Θερμική Κάμερα Κατέγραψε 100 °C Στην Αθήνα!
22.07.26 , 22:17 Βίκυ Καγιά: Ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Βέλγιο για τη Formula 1
22.07.26 , 21:59 Σταύρος Γεωργίου: Οι Μεγάλες Υποθέσεις Που Ανέλαβε
22.07.26 , 21:59 Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση
22.07.26 , 21:57 Βουλή: Άρση ασυλίας Σαλμά - Σύγκρουση με Γεωργιάδη για τη Novartis
22.07.26 , 21:32 Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας
22.07.26 , 21:27 Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Η ανάρτηση για τα όγδοη επέτειο γάμου
22.07.26 , 20:59 Σταύρος Γεωργίου: «Τα χτυπήματα δείχνουν έντονο θυμό. Κάτι προηγήθηκε»
22.07.26 , 20:46 Γιολάντα Διαμαντή: Σπάνιες φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη κόρη της, Τζωρτζίνα
Φαίη Σκορδά: Το πρωινό της είναι χορταστικό και χωρά σε ένα... ποτήρι!
Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του
Ξένια Βέρρα: «Mε κράζουν για το τι φοράω για να τραγουδήσω στα πανηγύρια»
Σταύρος Γεωργίου: Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
«Μαθητικό» επίδομα μέχρι 900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το εισπράξουν
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Μαίρη Λίντα: Η Αμερική, το βραχιόλι κι ο χωρισμός με τον Μανώλη Χιώτη
Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 50χρονη Κινέζα μεσίτρια Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου, με το κινητό της να εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας.
  • Ένας αλλοδαπός βρήκε το κινητό και το πούλησε, ενώ οι Αρχές το εντόπισαν μετά από άρση τηλεφωνικού απορρήτου.
  • Η συσκευή είχε υποστεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, διαγράφοντας όλα τα δεδομένα της.
  • Η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ραντεβού στα Εξάρχεια, αλλά δεν εμφανίστηκε.
  • Ο σύζυγός της επιβεβαίωσε την ιδιοκτησία του κινητού και οι έρευνες συνεχίζονται για την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της.

Σημαντική εξέλιξη υπάρχει στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Οι Αρχές εντόπισαν το κινητό της τηλέφωνο στο κέντρο της Αθήνας, ένα στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα. 

Εξαφάνιση Λούτσα: Το άγνωστο ραντεβού, το πρατήριο καυσίμων και τα χρέη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ένας αλλοδαπός φέρεται να βρήκε το κινητό στην Αθήνα και στη συνέχεια το πούλησε σε άλλο άτομο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη συσκευή μετά από άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο κινητό είχε γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα του. 

Η συσκευή θα εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν τα διαγραμμένα αρχεία, όπως κλήσεις, μηνύματα και άλλα ψηφιακά στοιχεία που ίσως οδηγήσουν στις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης. 

Παράλληλα, ο σύζυγός της κλήθηκε να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή ανήκει στη Γιου Τινγκ και έδωσε συμπληρωματική κατάθεση στους αστυνομικούς. 

Εξαφάνιση Κινέζας μεσίτριας

Εξαφάνιση Κινέζας μεσίτριας: Το τελευταίο της δρομολόγιο 

Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα με προορισμό τα Εξάρχεια, όπου είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ραντεβού.  

Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε σε δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση που είχε το ίδιο απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. 

Λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της είχε πραγματοποιήσει επαγγελματική συνάντηση στη Νίκαια, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές. 

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και μια δικαστική διαμάχη στην οποία εμπλεκόταν η 50χρονη και αφορούσε οικονομικές οφειλές ύψους περίπου 500.000 ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σύνδεση με την εξαφάνισή της. 

Ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα όταν χάθηκαν τα ίχνη της, υποστήριξε ότι η γυναίκα του δεν είχε σκοπό να φύγει από τη χώρα. Μάλιστα, στο σπίτι τους βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα, αποσκευές και έγγραφα. 

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον τόσο στην ανάλυση του κινητού τηλεφώνου όσο και στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων και επαφών της Γιου Τινγκ πριν από την εξαφάνισή της. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΟΥ ΤΙΝΓΚ
 |
ΜΕΣΙΤΡΙΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΚΙΝΕΖΑ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Για Τη Δολοφονία Του
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του
Σταύρος Γεωργίου: Τα Χτυπήματα Δείχνουν Θυμό Κάτι Προηγήθηκε
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: «Τα χτυπήματα δείχνουν έντονο θυμό. Κάτι προηγήθηκε»
Πού υπήρξε black out
Ελλαδα
O καύσωνας έφερε μπλακ άουτ στο σύστημα ηλεκτροδότησης στην Αττική
Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο Nτοκουμέντο Λίγο Πριν Δολοφονηθεί
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του
Καύσωνας: Πού Ξεπέρασε Τους 43°C Την Τετάρτη 22/7
Ελλαδα
Καύσωνας: «Έλιωσε» η χώρα - Πού ξεπέρασε τους 43°C ο υδράργυρος
Σταύρος Γεωργίου: Το Βίντεο Πριν Τη Δολοφονια - Τα 3 Σενάρια
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο τον έχει καταγράψει με άτομο - Τα 3 σενάρια
Διαρροή Αερίου: Το Βενζινάδικο Είχε Γίνει Στόχος Επίθεσης
Ελλαδα
Λήξη συναγερμού στον Πειραιά - Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου
67η Μαθηματική Ολυμπιάδα
Ελλαδα
Σημαντικές ελληνικές διακρίσεις στην 67η Μαθηματική Ολυμπιάδα
Φωτιά Κοντά Στα Διόδια Αφιδνών
Ελλαδα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top