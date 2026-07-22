Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

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Ξέσπασε φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών / ERTNEWS

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της 22 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα διόδια Αφιδνών.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα.
  • Αεροπορική υποστήριξη από 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.
  • Υδροφόρες του δήμου Ωρωπού συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης.
  • Η Αττική είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αφιδνών, κοντά στα διόδια στο παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα.

Απο αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτέλεσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρείχαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5.

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