Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αφιδνών, κοντά στα διόδια στο παράδρομο της Εθνικής Οδού.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα.
Απο αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτέλεσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρείχαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.
Υπενθυμίζεται ότι η Αττική σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.