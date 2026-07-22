Τι Δείχνει Νέα Μελέτη Για Καισαρική, Αντιβιοτικά, Μικροβίωμα

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει ότι οι συνθήκες γύρω από τη γέννηση μπορεί να επηρεάζουν την πρώιμη ανάπτυξη και, ενδεχομένως, πτυχές της υγείας αργότερα στη ζωή.

Η κοινότητα των μικροοργανισμών που εγκαθίσταται και εξελίσσεται στο έντερο ενός βρέφους από τις πρώτες ώρες και κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του συμμετέχει στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, στον μεταβολισμό και, πιθανώς, στη μελλοντική του υγεία.

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