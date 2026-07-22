Είσαι η «ψυχολόγος των άλλων»; Αυτό μπορεί να μη σου βγει σε καλό

Νιώθεις υπερήφανη που όλοι τρέχουν σε εσένα όταν έχουν πρόβλημα; Σκέψου το

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Το πρόβλημα ξεκινά όταν η φροντίδα των άλλων γίνεται η βασική πτυχή της ταυτότητάς μας

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Το να είσαι πάντα εκεί για τους ανθρώπους που αγαπάς είναι ένα σπουδαίο χάρισμα. Τι συμβαίνει όμως όταν, χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να κουβαλάς τα προβλήματά τους σαν να είναι δικά σου;

psychologist

Σε κάθε φιλική παρέα υπάρχει συνήθως ένας άνθρωπος που όλοι εμπιστεύονται στις δύσκολες στιγμές. Είναι εκείνος που θα σηκώσει το τηλέφωνο στις δύο τα ξημερώματα, που θα ακούσει χωρίς να κρίνει, που θα θυμάται κάθε λεπτομέρεια ενός χωρισμού, μιας επαγγελματικής απογοήτευσης ή μιας οικογενειακής κρίσης. Είναι ο άνθρωπος που μοιάζει να έχει πάντα χώρο για τα συναισθήματα των άλλων, ακόμη κι όταν η δική του ψυχική «αποθήκη» έχει ήδη γεμίσει.

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Ο ρόλος αυτός, που συχνά περιγράφεται ως «therapist friend» ή, στα ελληνικά, «ο/η ψυχολόγος της παρέας», μοιάζει σχεδόν τιμητικός. Άλλωστε, η ενσυναίσθηση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας ουσιαστικής φιλίας, σωστά; Χάρη σε αυτήν δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, καλλιεργείται η συναισθηματική ασφάλεια και οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν κάποιον δίπλα τους όταν όλα μοιάζουν να καταρρέουν.

Η άλλη όψη του νομίσματος

psychologist

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν η ανάγκη να στηρίζουμε συνεχώς τους άλλους μετατρέπεται σε μόνιμο ρόλο, μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που απορροφούν τόσο έντονα τα προβλήματα των ανθρώπων γύρω τους, ώστε δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν πού τελειώνουν τα συναισθήματα των άλλων και πού αρχίζουν τα δικά τους.

psychologist

Έτσι, ένας φίλος που περνά έναν δύσκολο χωρισμό, μια αγαπημένη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας ή ένας συγγενής που βιώνει μια απώλεια μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά και τη δική τους ψυχολογία. Ακόμη και οι χαρούμενες στιγμές της προσωπικής τους ζωής συνοδεύονται συχνά από ενοχές, σαν να μην «δικαιούνται» να χαρούν όταν κάποιος που αγαπούν υποφέρει.

Διαβάστε αναλυτικά τις ιδιαίτερότητες του «ψυχολόγου της παρέας» στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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