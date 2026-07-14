Ο χωρισμός μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για μια πιο αυθεντική, πιο πλήρη και πιο συνειδητή ζωή

Όταν ξεκινάει μια σχέση, σπάνια σκεφτόμαστε το τέλος της. Φανταζόμαστε ένα κοινό μέλλον, πλέκουμε όνειρα και χτίζουμε μια κοινή ταυτότητα. Γι’ αυτό και ο χωρισμός μοιάζει πάντα με κεραυνό εν αιθρία, ακόμα κι αν τα σύννεφα είχαν αρχίσει να μαζεύονται καιρό πριν. Είναι ένα ρήγμα, όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην ίδια μας την ύπαρξη, καθώς νιώθουμε ένα κομμάτι μας να χάνεται μαζί με τον άλλο.

Το αρχικό σοκ και η πληθώρα των αρνητικών συναισθημάτων – από τον θυμό και την απογοήτευση μέχρι τη θλίψη και την ανασφάλεια – είναι φυσιολογικά. Είναι η περίοδος που αναζητούμε απεγνωσμένα έναν τρόπο να «κλείσουμε» αυτή την πληγή, να βρούμε ένα νόημα σε όσα συνέβησαν. Αυτή η ανάγκη για κλείσιμο κύκλου, για "closure" όπως λέμε, δεν σημαίνει να ξεχάσουμε ή να σβήσουμε τα πάντα. Σημαίνει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια προσωπική ιστορία, μια αφήγηση που ενσωματώνει το τέλος της σχέσης στη συνολική μας πορεία, επαναπροσδιορίζοντας τον εαυτό μας ανεξάρτητα από τον άλλο.

Τα μονοπάτια της αλήθειας: Τι έμαθα

Στην πορεία προς αυτό το κλείσιμο, ανακάλυψα ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να δούμε πίσω, να αξιολογήσουμε και να προχωρήσουμε. Κάθε σχέση, ακόμα και αυτή που τελειώνει, μας αφήνει κάτι.

Η Ανάπτυξη του Εαυτού : Για πολλούς από εμάς, η εμπειρία ενός χωρισμού, όσο επώδυνη κι αν είναι, γίνεται καταλύτης για προσωπική εξέλιξη. Είναι η στιγμή που αναγκαζόμαστε να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας, να αναθεωρήσουμε αξίες, να αλλάξουμε πορεία. «Αυτή η σχέση, και το τέλος της, άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου προς το καλύτερο», σκέφτηκα κάποτε.

: Για πολλούς από εμάς, η εμπειρία ενός χωρισμού, όσο επώδυνη κι αν είναι, γίνεται καταλύτης για προσωπική εξέλιξη. Είναι η στιγμή που αναγκαζόμαστε να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας, να αναθεωρήσουμε αξίες, να αλλάξουμε πορεία. «Αυτή η σχέση, και το τέλος της, άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου προς το καλύτερο», σκέφτηκα κάποτε. Μαθήματα για την Αγάπη: Κάθε σχέση είναι ένα μάθημα για την αγάπη και την οικειότητα. Μας διδάσκει τι αναζητούμε, τι αξίζουμε και τι είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε. Μέσα από την απώλεια, μαθαίνουμε να μην συμβιβαζόμαστε με λιγότερα από αυτά που πραγματικά μας αξίζουν.

Η Αξία των Καλών Στιγμών: Ακόμα κι αν το τέλος ήταν δύσκολο, υπήρχαν στιγμές χαράς, γέλιου, αγάπης. Η αναγνώριση αυτών των θετικών εμπειριών, χωρίς να παραγνωρίζουμε τον πόνο, είναι ένα κομμάτι του κλεισίματος. «Ήταν η αγάπη μιας ζωής», λέει η φωνή μέσα μου, και είναι ΟΚ να το θυμάμαι.

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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου