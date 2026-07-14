Πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες - Αναφορές για νεκρούς μέσα σε ασανσέρ

Έξι αγνοούμενοι

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Φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες με νεκρούς / Reuters

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της 14ης Ιουλίου σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, με αναφορές για νεκρούς.
  • Πολλοί εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε ανελκυστήρα του κτιρίου.
  • Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων, με έξι άτομα να θεωρούνται αγνοούμενοι.
  • Δυσκολίες στην πρόσβαση των σωστικών συνεργείων λόγω υψηλών θερμοκρασιών και επικίνδυνης ατμόσφαιρας.
  • Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς και την τήρηση μέτρων ασφαλείας έχει ήδη ξεκινήσει.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται από το πρωί της Τρίτης  14 Ιουλίου στην καρδιά των Βρυξελλών. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε υπό ανακαίνιση κτίριο, με τις βελγικές αρχές να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη νεκρών και να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για βαρύ απολογισμό θυμάτων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί στο εργοτάξιο του εμβληματικού πύργου «OXY». Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν γρήγορα το σημείο, σημαίνοντας συναγερμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, οι πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα. Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ, «αρκετοί άνθρωποι» εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε έναν από τους ανελκυστήρες του κτιρίου, στον οποίο οι διασώστες κατάφεραν να ανοίξουν ένα μικρό πέρασμα. Μέχρι στιγμής, ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει αδιευκρίνιστος, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η κατάσταση στο εσωτερικό του πύργου είναι εξαιρετικά δύσκολη.

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Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για τη μοίρα ακόμη έξι ανθρώπων, οι οποίοι επισήμως θεωρούνται αγνοούμενοι. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι εγκλωβισμένοι ενδέχεται να βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν δεύτερο ανελκυστήρα του κτιρίου. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και της επικίνδυνης ατμόσφαιρας που επικρατεί στο εσωτερικό.

Το εργοτάξιο έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα και εξειδικευμένα κλιμάκια. Παράλληλα με το έργο της διάσωσης, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά, εξετάζοντας αν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στο χώρο των εργασιών. 

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