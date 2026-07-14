Μόνο με διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό αν δεν αντικατασταθούν οι παλιές ταυτότητες έως τις 3 Αυγούστου / Βίντεο αρχείου Ερτ

Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε για τις παλιές ταυτότητες, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένες διαδικασίες ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

Η παράταση προβλέπεται σε υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024 και αφορά πολίτες που δεν έχουν ακόμη αντικαταστήσει την παλιά τους ταυτότητα, λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση των νέων δελτίων.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκρινε αναγκαία την παράταση, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής για όλους τους δικαιούχους.

Η παράταση για τις παλιές ταυτότητες δεν αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου. Έκτοτε, για έξοδο από την Ελλάδα θα απαιτείται νέο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Ποιες παλιές ταυτότητες καλύπτει η παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027

Η αποδοχή των παλαιών δελτίων περιορίζεται στις ταυτότητες όπου το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 αποκλειστικά στις διαδικασίες απομακρυσμένης επιβεβαίωσης στοιχείων που ορίζει η υπουργική απόφαση.

Στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Περιλαμβάνονται επίσης άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί νόμιμα και παραμένουν σε ισχύ.

Η παράταση δεν μετατρέπει την παλιά ταυτότητα σε έγγραφο αποδεκτό για κάθε χρήση. Δεν καλύπτει το σύνολο των συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ταυτότητες: Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό

Η κρίσιμη αλλαγή αφορά όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας.

Από τις 3 Αυγούστου, η παλιά αστυνομική ταυτότητα δε θα γίνεται δεκτή για ταξίδια στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από την παράταση που προβλέπεται για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν ήδη εκδώσει νέα αστυνομική ταυτότητα ή να διαθέτουν διαβατήριο.

Νέα ταυτότητα: Η διαδικασία έκδοσης και τα παράβολα

Ο πολίτης κλείνει ηλεκτρονικό ραντεβού στην αρμόδια Αρχή Έκδοσης, με κριτήριο τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στην περιοχή που τον εξυπηρετεί, μπορεί να επιλέξει άλλο Αστυνομικό Τμήμα.

Η παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα γίνεται αυτοπροσώπως. Εκεί υποβάλλεται η αίτηση και ελέγχονται τα στοιχεία που αντλούνται από το «Μητρώο Πολιτών» ή το δημοτολόγιο.

Η φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα μπορεί να ληφθεί στην υπηρεσία έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας myPhoto του gov.gr. Στη δεύτερη περίπτωση, ο πολίτης παραλαμβάνει ειδικό κωδικό που συνδέεται με τον ΑΦΜ του, ώστε η υπηρεσία να ανακτήσει τη φωτογραφία.

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή των προβλεπόμενων παραβόλων πριν από την προσέλευση στο Αστυνομικό Τμήμα. Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο είναι 10 ευρώ και καλύπτει την έκδοση, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του δελτίου.

Για πολύτεκνους προβλέπεται παράβολο 5 ευρώ, εφόσον προσκομιστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.