Η Δανάη Λιβιεράτου βρίσκεται στη Μύκονο όπου και εμφανίζεται στο Lio Club και κάθε βράδυ κλέβει τις εντυπώσεις με τη φωνή και τη σκηνική της παρουσία.

Πρόσφατα μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στα Ματογιάννια με μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση. Περπατούσε στα σοκάκια του νησιού επιλέγοντας μια διάφανη φούστα που συνδύασε με minimal top και όμορφα αξεσουάρ. Κρατιόταν χέρι- χέρι με φίλη της και φαινόταν ευδιάθετη.

Δες τις φωτογραφίες:

Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο / ndp

Η Δανάη Λιβιεράτου μπορεί να μεγάλωσε μακριά από τα φώτα της ελληνικής showbiz, ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταφέρνει να τραβά τα βλέμματα τόσο με τις δημόσιες εμφανίσεις της όσο και με τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Η 23χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ δείχνει να ακολουθεί τη δική της πορεία στο τραγούδι.

Η 23χρονη ανέβηκε στο stage του δημοφιλούς club και έκλεψε τα βλέμματα. Δε το βίντεο που κατέγραψε το Mykonos Live Tv: