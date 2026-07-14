Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο

Εντυπωσιακή η 23χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ

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Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Λιβιεράτου εμφανίζεται στο Lio Club στη Μύκονο, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τη φωνή της.
  • Φωτογραφίες την απαθανάτισαν με αποκαλυπτική εμφάνιση στα Ματογιάννια, φορώντας διάφανη φούστα και minimal top.
  • Η 23χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ ακολουθεί καριέρα στο τραγούδι.
  • Η Δανάη φαίνεται ευδιάθετη, περπατώντας χέρι-χέρι με φίλη της.
  • Το Mykonos Live Tv κατέγραψε την εμφάνισή της στο stage του club.

Η Δανάη Λιβιεράτου βρίσκεται στη Μύκονο όπου και εμφανίζεται στο Lio Club και κάθε βράδυ κλέβει τις εντυπώσεις με τη φωνή και τη σκηνική της παρουσία.

Δανάη Λιβιεράτου: Ποζάρει σαν top model και «κόβει» την ανάσα

Πρόσφατα μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στα Ματογιάννια με μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση. Περπατούσε στα σοκάκια του νησιού επιλέγοντας μια διάφανη φούστα που συνδύασε με minimal top και όμορφα αξεσουάρ. Κρατιόταν χέρι- χέρι με φίλη της και φαινόταν ευδιάθετη.

Δες τις φωτογραφίες:

Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο

Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο / ndp

Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο

Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο

Η Δανάη Λιβιεράτου μπορεί να μεγάλωσε μακριά από τα φώτα της ελληνικής showbiz, ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταφέρνει να τραβά τα βλέμματα τόσο με τις δημόσιες εμφανίσεις της όσο και με τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Η 23χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ δείχνει να ακολουθεί τη δική της πορεία στο τραγούδι.

Η 23χρονη ανέβηκε στο stage του δημοφιλούς club και έκλεψε τα βλέμματα. Δε το βίντεο που κατέγραψε το Mykonos Live Tv:

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